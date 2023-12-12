Люди, которые добавляют в завтрак эти 3 продукта, худеют быстрее

Здоровое питание очень важно, если вы хотите сбросить несколько килограммов. Некоторые продукты полезны в потере веса, если употреблять их с первым приемом пищи, то есть на завтрак.

Один из ключевых элементов здорового и питательного завтрака, который поможет поддерживать не только высокий уровень энергии, но и здоровый вес, есть клетчатка. Именно она играет ключевую роль в ощущении сытости, здоровом уровне сахара и пищеварении. Доктор наук и эксперт по питанию Хейли Бишоф рассказала, какие ингредиенты точно следует добавлять к завтраку.

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Овес

Овес – это отличный источник питательных веществ, и именно поэтому он идеально подходит для легкого завтрака. Этот продукт наполнен растворимой клетчаткой, поэтому вы получите от него двойную пользу: в течение длительного времени будете чувствовать сытость и сможете стабилизировать уровень сахара в крови.

Эти свойства овса помогут избежать нежелательных перекусов и контролировать общее потребление калорий.

Овес – это невероятно питательная пища, которая обеспечивает здоровый завтрак с высоким содержанием клетчатки. Всего в половине чашки овса вы получите 4 г клетчатки, а также много витаминов и питательных веществ. Если вы хотите получить еще больше клетчатки, добавьте к овсяной каше ягоды и орехи,

– поделилась Хейли Бишоф.

Малина

Малина имеет не только интересный цвет и отличный вкус, но и является отличным дополнением к сбалансированному завтраку, ведь эти ягоды могут помочь вам похудеть. Малина насыщена пищевыми волокнами – растворимой клетчаткой и пектином.

Всего в одной чашке малины содержится 9 г клетчатки, а это почти треть рекомендованной дневной нормы этого вещества. Добавлять малину к завтраку можно в любом виде: можно бросать ее в овсянку, дополнять ею полосы или есть просто так.



Малина очень полезна для здоровья / Фото Pexels

Цельнозерновой хлеб

Если вы думаете, что во время похудения нельзя есть хлеб, хорошая новость: на самом деле это не так. Главное, подобрать такой сорт, который на самом деле будет полезен вашему телу. А цельнозерновой хлеб намного лучше рафинированных аналогов, ведь в нем содержатся и сложные углеводы, и пищевые волокна. Таким образом, цельнозерновой хлеб может обеспечить организм энергией и сохранять чувство сытости в течение довольно длительного времени.

Несмотря на то, что хлеб является противоречивым фактором увеличения веса, потребление цельнозернового хлеба с высоким содержанием клетчатки на самом деле дает много преимуществ. Один ломтик цельнозернового тоста обычно содержит около 5 граммов клетчатки,

– рассказала Бишофф.

Поэтому важно помнить, что именно клетчатка является основой здорового завтрака. Важно употреблять ее для того, чтобы чувствовать себя сытыми и способствовать работе желудка. Так вы не только улучшите собственное здоровье, но и сможете немного похудеть без особого труда.