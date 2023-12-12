Люди, які додають до сніданку ці 3 продукти, худнуть швидше

Здорове харчування надзвичайно важливе, якщо ви прагнете скинути кілька кілограмів. Та деякі продукти корисні у втраті ваги, якщо вживати їх з першим прийомом їжі, тобто на сніданок.

Один із ключових елементів здорового та поживного сніданку, який допоможе підтримувати не тільки високий рівень енергії, але і здорову вагу, є клітковина. Саме вона відіграє ключову роль у відчутті ситості, здоровому рівні цукру та травленні. Докторка наук і експертка з харчування Хейлі Бішоф розповіла, які інгредієнти точно варто додавати до сніданку.

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Овес

Овес – це чудове джерело поживних речовин, і саме тому він ідеально підходить для легкого сніданку. Цей продукт наповнений розчинною клітковиною, тож ви отримаєте від нього подвійну користь: протягом тривалого часу відчуватимете ситість та зможете стабілізувати рівень цукру в крові.

Саме ці властивості вівса допоможуть уникнути небажаних перекусів та контролювати загальне споживання калорій.

Овес — це неймовірно поживна їжа, яка забезпечує здоровий сніданок із високим вмістом клітковини. Усього в половині чашки вівса ви отримаєте 4 грами клітковини, а також багато вітамінів і поживних речовин. Якщо ви хочете отримати ще більше клітковини, додайте до вівсяної каші ягоди та горіхи,

– поділилася Хейлі Бішоф.

Малина

Малина має не тільки цікавий колір та чудовий смак, але й є чудовою добавкою до збалансованого сніданку, адже ці ягоди можуть допомогти вам схуднути. Малина насичена харчовими волокнами – розчинною клітковиною та пектином.

Всього в одній чашці малини міститься 9 грамів клітковини, а це майже третина рекомендованої денної норми цієї речовини. Додавати малину до сніданку можна у будь-якому вигляді: можна кидати її у вівсянку, доповнювати нею смузі чи й їсти просто так.



Малина дуже корисна для здоров'я / Фото Pexels

Цілозерновий хліб

Якщо ви вважаєте, що під час схуднення не можна їсти хліб, хороша новина: насправді це не так. Головне, підібрати такий сорт, який насправді буде корисним для вашого тіла. А цілозерновий хліб набагато кращий за рафіновані аналоги, адже у ньому містяться і складні вуглеводи, і харчові волокна. Таким чином цілозерновий хліб може забезпечити організм енергією та зберігати почуття ситості протягом досить тривалого часу.

Незважаючи на те, що хліб є суперечливим фактором збільшення ваги, споживання цілозернового хліба з високим вмістом клітковини насправді дає багато переваг. Одна скибочка цілозернового тосту зазвичай містить близько 5 грамів клітковини,

— розповіла Бішофф.

Тож важливо пам'ятати, що саме клітковина є основою здорового сніданку. Важливо вживати її для того, щоб відчувати себе ситими та сприяти роботі шлунка. Так ви не тільки покращите власне здоров'я, але й зможете трохи схуднути без особливих зусиль.