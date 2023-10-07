Эти 5 продуктов сделают чудеса с вашей кожей: ешьте их каждый день

Чистая, гладкая кожа является признаком не только красоты, но и здоровья. И вы не представляете, насколько сильно на состояние вашей кожи влияют продукты, которые вы потребляете каждый день. Для того, чтобы сделать лицо сияющим, добавьте некоторую пищу в свой рацион.

Если вы ищете новые продукты, которые можно добавить в свое ежедневное питание, то врач Мелисса Рифкин подобрала для вас отличный список. Но кроме смены рациона не забывайте и о том, что вам нужно пить много воды, ведь гидратация крайне важна для состояния кожи.

Интересно Вот 3 побочных эффекта от тыквенных семян: вы об этом не знали

Грецкие орехи

Вы могли думать, что единственные продукты, в которых можно найти жирные кислоты омега-3 – это рыба, однако эти полезные вещества можно отыскать и в грецких орехах.

Орехи, кроме того, являются прекрасным источником цинка, который также может улучшать состояние кожи. Дело в том, что этот материал необходим для работы барьерной функции кожи и помогает в заживлении ран. Также цинк выполняет антивоспалительные и антимикробные функции.

Вы можете добавлять грецкие орехи к другим блюдам – например, в овсянку, или употреблять их как отдельную закуску.

Помидоры

Оказывается, в помидорах немало витамина С – это питательное вещество является антиоксидантом и способствует выработке коллагена в теле. Кроме того, этот белок может повышать упругость кожи и противодействовать появлению морщин.

Следует есть много помидоров и для защиты от ультрафиолетового излучения. Впрочем, многие фрукты и овощи насыщены витамином С, поэтому все они могут улучшить состояние вашей кожи. Для того, чтобы получить больше пользы от этого овоща, вы можете полить помидоры оливковым маслом перед употреблением.

Зеленый чай

Видимо, вам уже приходилось слышать о том, что увлажнение очень важно для состояния вашей кожи. Но это не значит, что все время вы должны пить только воду, ведь зеленый чай может стать отличным альтернативой. Чай может быть даже более полезным выбором, ведь он может обеспечить не только увлажнение, но некоторые другие преимущества для кожи.



Чай очень полезен для состояния кожи / Фото Pexels

В частности, зеленый чай известен тем, что в нем содержится немало антиоксидантов, что делает его полезным и для защиты от солнца. Регулярное употребление этого чая может улучшить эластичность и текстуру кожи, и наслаждайтесь напитком, однако избегайте добавления сахара, ведь это может только навредить вашему лицу.

Перец

Для вашего здоровья и кожи будут полезны любые виды перца: зеленый, красный, желтый или оранжевый. В этом овоще также достаточно много витамина С, что делает его отличным дополнением к любому рациону.

Одно из исследований показало, что женщины, которые употребляли достаточно много витамина С, имели гораздо меньшие шансы получить много морщин за тех, кто не получал достаточно этого вещества.

Всего в одной порции нарезанного болгарского перца есть 120 милиграммов витамина С – и это количество может покрыть суточную норму употребления вещества взрослым человеком.

Киви

Всего в одном киви содержится 64 милиграммов витамина С, однако также в этом фрукте есть и витамин Е. Этот витамин способствует целостности кожи и защищает эпидермис от ультрафиолетового излучения.

Кроме того, в киви есть и антиоксиданты, также защищающие клетки кожи. Вы можете употреблять его во фруктовых салатах или добавлять в полосе, или просто есть целым.