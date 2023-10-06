Тыквенные семена могут стать замечательной закуской или интересным ингредиентом в салатах и других прудах. Впрочем, избегайте частого употребления этого продукта, ведь это может привести к некоторым проблемам с пищеварением.

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Газообразование и вздутие

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, семена тыквы чрезвычайно богаты клетчаткой – в одной порции семян вы можете найти 0,9 г клетчатки. А потребление такого же количества семян вместе со скорлупой может дать вам еще больше этого полезного вещества – 2 грамма.

Впрочем, клетчатка может оказаться не только полезной, хотя она и дает немало преимуществ: в частности, снижает уровень холестерина и контролирует уровень сахара. Но в большом количестве клетчатка может привести к вздутию, газообразованию и метеоризму. Кроме того, после того, как вы съедите всю горсть тыквенных семян, вы можете почувствовать серьезный желудочно-кишечный дискомфорт.

Может привести к диарее

Вы могли и не подозревать, но употребление слишком большого количества клетчатки также может привести к диарее. Это может вас смутить, ведь обычно клетчатку часто рекомендуют как средство от диареи. Но, оказывается, не вся клетчатка все равно влияет на ваше тело.



Тыквенные семена содержат много клетчатки / Фото Pexels

Есть две большие категории клетчатки: растворимая и нерастворимая. И тыквенные семена в большинстве своем содержат нерастворимую клетчатку. А если вы страдаете диареей, диетолог Клаудия Томпсон рекомендует добавить в рацион больше растворимой клетчатки.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Могут появиться запоры

Запор – это еще один побочный эффект от употребления тыквенных семян. Но для того, чтобы предотвратить все эти побочные эффекты, вы можете начать потреблять семена в умеренных количествах – это поможет избежать большинства проблем с пищеварением.

Кроме того, не забывайте снимать скорлупу – именно в ней содержится больше нерастворимой клетчатки. Еще один способ улучшить пищеварение – после потребления семян пить много воды, чтобы предотвратить запоры.