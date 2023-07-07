Эти продукты сделают вашу талию больше: что нельзя есть

Одна из самых больших проблем при похудении – уменьшение талии. С возрастом средняя часть нашего тела наиболее подвержена увеличению, независимо от того, что мы едим. Впрочем, и здесь не последнюю роль играет еда, которую мы употребляем, ведь она добавляет лишние сантиметры в талии.

Обидно, когда вы стараетесь над тем, чтобы похудеть, но не видите результата. Однако, чтобы не сделать свою талию еще больше, следует знать о продуктах, которые плохо влияют на нашу фигуру.

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"Большая талия свидетельствует об увеличении внутрибрюшного жира. Этот жир считается сильно воспалительным и часто окружает органы и сердце. По мере того, как мы стареем и начинаем терять эстроген, женское тело начинает откладывать жир на животе", – рассказал врач.

Фаст-фуд

Попытайтесь ограничить себя от фаст-фудов: гамбургеров, жареных нагетсов, картофеля фри и т.д. Эти продукты содержат вредные жиры, дополнительный сахар и пустые калории, поэтому идет быстрый набор веса.

Общеизвестно, что фаст-фуд невероятно вреден для здоровья и подвергает нас риску многих заболеваний.



Вредные продукты, которые плохо влияют на талию / Фото из Shutterstock

Сладкие напитки

Газированные и энергетические напитки, фруктовые соки способны также увеличивать нашу талию. Они содержат много сахара и не обладают питательной ценностью, поэтому и накапливается лишний жир на животе.

Летом нам хочется сладких напитков, чтобы утолить жажду, но помните о большом количестве калорий и безумной дозе сахара, которые будут способствовать увеличению талии.



Вредные продукты, которые плохо влияют на талию / Фото из Shutterstock

Алкоголь

В алкогольных напитках не хватает важных питательных веществ, к тому же они содержат большое количество калорий. Алкоголь может осложнить метаболизм в организме, а это увеличит количество жира, хранящегося в брюшной полости.



Вредные продукты, которые плохо влияют на талию / Фото из Shutterstock