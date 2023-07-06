Если вы хотите похудеть, вам действительно следует добавить в свой рацион больше зелени, овощей и фруктов и ограничить высококалорийные продукты, содержащие много жиров. Однако вы, вероятно, не подозревали, что многие факты, которые вы знаете о сахаре, не соответствуют действительности.

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Вам следует отказаться от всего сахара

Полный отказ от сахара, конечно, может помочь быстро сбросить несколько килограммов, однако довольно быстро такие жесткие ограничения в питании могут привести к перееданию.

Вероятно, вы думаете о сахаре гораздо чаще, чем когда-либо прежде, и в конце концов переедаете его,

– поделился диетолог Джейми Надо.

Вместо этого лучше попробуйте употреблять сладкую пищу и сахар в умеренных количествах. Для вашего здоровья и фигуры будет гораздо лучше, если вы будете съедать по печенью каждый вечер, чем если после недели без сахара вы сорветесь и съедите ведерко мороженого.

Мед лучше сахара, потому что он натуральный

Врачи убеждены, что натуральные подсластители пусть и имеют меньший уровень обработки, чем сахар, содержат одинаковое количество калорий. Так что если вы употребляете много меда, кленового сиропа, кокосового сахара или нектара агавы, вы все еще можете столкнуться с трудностями при похудении.

Когда речь заходит о потере веса, самое важное – это помнить о сахаре и о том, сколько вы добавляете, потому что он является источником дополнительных калорий и не имеет ничего другого с питательной точки зрения.

– рассказал Джейми Надо.

Сахара следует избегать и во фруктах и молочных продуктах

Молоко, несладкие йогурты и фрукты содержат немало фруктозы и лактозы, и вычеркивать их из рациона не нужно, это может только навредить вашему здоровью. Кроме природных сахаров эти продукты богаты огромным количеством питательных веществ, необходимых для организма.

Молоко содержит белок и кальций, а кусочек фрукта содержит витамины, минералы и клетчатку. Эти вещества преобладают над сахаром,

– убеждена врач Жаклин Буччи.



Сахар содержится во фруктах и ягодах / Фото Pexels

Здоровая диета должна включать в себя различные цельные, малообработанные продукты. Медики рекомендуют не забывать о том, что даже во время похудения следует употреблять до 2000 калорий в день, и в ежедневное питание необходимо добавлять зелень, фрукты и молочные продукты.

Сахар есть только в десертах

Этот миф очень распространен и приводит к тому, что люди не могут эффективно худеть. Многие убеждены, что сахар содержится только в сладких продуктах типа печенья, пирожных или шоколада. Хотя по сути этот сладкий продукт можно найти и в сухих завтраках, приправах, ароматизированных йогуртах и даже хлебе.

Чтобы избежать чрезмерного употребления сахара, попробуйте читать состав продуктов, которые вы покупаете и следите за их пищевой ценностью.

Сахар нужно заменить низкокалорийными подсластителями

Если вы замените сахар на низкокалорийные подсластители, вы, конечно, почувствуете эффект на весе и фигуре. Однако врачи утверждают, что длительное употребление этих продуктов в долгосрочной перспективе может привести к серьезным негативным последствиям.

В конце концов вы можете сорваться на калорийную вредную пищу для того, чтобы получить необходимое количество калорий. Попробуйте не полагаться на подсластители в своем похудении, а употреблять более здоровую необработанную пищу.