Эти продукты дадут вам энергию на весь день: попробуйте есть уже сегодня
Источник:Live Strong
После тяжелого рабочего дня мы чувствуем усталость и просто отдыхаем на диване за просмотром сериала. Но что делать посреди рабочего дня, если силы покинули вас? Оказывается, взбодриться помогут определенные продукты.
Энергия в нашем организме может появляться через продукты, богатые белком, клетчаткой или полезными жирами. По сути любая пища дает нам энергию, но разные продукты оказывают разное влияние на наш организм. О продуктах, которые дают нам энергию, рассказала диетолог Клаудия Томпсон.
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Углеводы и энергия
По данным Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Ч. Чана, быстрее всего нам энергию дают углеводы. Они просты и сложны. Первые скоро перевариваются и приводят к увеличению уровня сахара в крови, от этого возникает приток энергии. Впрочем, эти продукты дают кратковременную энергию. К простым углеводам относятся белый хлеб, макароны, булочки и сладкие крупы.
Сложные углеводы медленно перевариваются и обеспечивают длительный запас энергии.
Кофеин
По данным исследования, кофеин способствует снижению утомляемости и повышению внимательности. Он также влияет на мозг, делая нас более внимательными и сосредоточенными.
Какие продукты дают нам энергию
Стабильной энергией организм обеспечивают продукты, богатые сложными углеводами. Содержащиеся в них питательные вещества помогут вам оставаться энергичными на протяжении всего дня.
Яйца
Доктор медицинских наук Мэгги Михалцизк отмечает, что яйца богаты витаминами группы В и содержат высококачественный белок, который помогает организму оставаться энергичным.
Орехи
Грецкие орехи не только дают энергию, но и согласно исследованию могут улучшить результаты тестов когнитивных функций, концентрацию и скорость обработки информации.
Грецкие орехи могут зарядить нас энергией / Фото Pexels
Вода
Люди, которые пьют достаточное количество воды, чувствуют меньшую утомляемость и сонливость.
Греческий йогурт
Греческий йогурт содержит идеальное сочетание белков и углеводов для получения устойчивой энергии.
Кофе и чай
Кофе помогает улучшать физическую активность и ощущать больше энергии. Это же касается и крепкого чая.Досі у пошуках перевірених часом препаратів з доказовою ефективністю та мінімальним негативним впливом? Німецька компанія Heel вже про це подбала. Обирайте найкраще для себе та своїх рідних.
Овсянка
Правильно приготовленная овсянка (не сладкая в пакетике) даст вам заряд энергии. Вы можете посыпать ее орешками или фруктами.
Бананы
Бананы могут быть одними из самых лучших фруктов для получения энергии. Они содержат смесь сложных углеводов, калия и витамина B6, которые могут повысить вашу энергию.