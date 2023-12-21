От снижения среднесуточной температуры воздуха, уменьшения количества солнечных дней, повышенной влажности или сухого воздуха наша иммунная система подвергается настоящей проверке на прочность.

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Поддерживать иммунную систему в норме сможет правильное питание. Советы по поводу того, что именно есть рассказала диетолог Евгения Розум.

Иммунная система начинается со слизистой. Когда организм встречается с вирусами, процесс защиты стартует именно здесь. Жирорастворимые витамины и жиры высокого качества, как бронежилет для организма, важны именно в прохладный сезон,

– отметила врач.

По ее словам, защиту нашим слизистым, кроме многих других элементов, дают жирорастворимые витамины (А, Е, К, D). Добавляйте зимой в свой рацион орехи, семена льна или подсолнечника, а также авокадо, яйца, рыбу, птицу, морепродукты, масло не менее 82%, оливковое и подсолнечное масла в сочетании с льняной.



Употребляйте зимой продукты, улучшающие иммунную систему / Фото Pexels

Польза ферментированных овощей

Ферментированные продукты хорошо влияют на микрофлору: свеклу, квашеную капусту, огурцы, томаты, патиссоны, кабачки, тыкву, яблоки. Евгения Разум отмечает, что ферментированные овощи помогают кишечнику получить дополнительную защиту, что также хорошо влияет на наш иммунитет.

Ягоды – полезные суперфуды

Также не забывайте употреблять цитрусовые (лимон, апельсин, мандарин, помело, грейпфрут), содержащие антиоксиданты, каротиноиды, витамин С. Впрочем, витамин С можно найти в наших яблоках или ягодах.

"У нас есть свои украинские суперфуды – калина, облепиха, клюква, брусничка. Следует не забывать о локальных ягодах. Эти мощные антиоксиданты и фитонутриенты по своему влиянию являются действенной профилактикой атеросклероза, защитой от онкологических, вирусных и бактериальных заболеваний", – отметила диетолог.

Погода чи пора року не повинні впливати на гарне самопочуття. Для покращення дренажної функції спробуйте Галіум-Хеель – лікарський засіб у вигляді крапель імуномодулювальної, дезінтоксикаційної та протизапальної дії. Подбайте про своє здоров’я та рідних!

Замороженные ягоды сохраняют все свои полезные свойства, поэтому многие намеренно хранят их в морозильных камерах, чтобы потреблять зимой.

Очень советую обратить внимание на ягоды фиолетового цвета: шелковица, черника, голубика, ежевика, смородина – настоящее сокровище. Также хорошо, если зимой у вас замороженные вишня, смородина белая, красная и черная,

– отметила Евгения Розум.

Если вы следите за своим рационом, то рекомендуем обратить внимание на завтрак. Зимой он должен состоять из важных растительных или животных жиров. Что именно должно быть в вашей тарелке – читайте в материале.