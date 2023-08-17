Врачи назвали лучшие продукты, которые помогут побороть стресс

Врачи рассказали о продуктах, наполненных питательными ингредиентами и веществами, способными не только восстановить кишечник и уменьшить воспаление, но и успокоить стресс.

Часто из-за различных проблем мы сталкиваемся со стрессом, который может негативно повлиять на общее состояние здоровья – как физическое, так и психическое. Чтобы стресс не перерос в хронический, важно научиться справляться с ними и предотвращать стрессовые случаи в будущем. Важно не забывать беспокоиться о себе.

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Питание является одним из фундаментальных факторов, влияющих на то, как ваш мозг и тело справляются со стрессом. Продукты, которые вы кладете на тарелку, действительно могут помочь вам почувствовать себя менее напряженными и расслабленными. Большинство полезных для кишечника продуктов помогают прекрасно бороться со стрессом.



Некоторые продукты способны побороть стресс / Фото из Shutterstock

Связь между едой, стрессом и здоровьем кишечника

Эксперт по здоровью кишечника Ян Смит рассказывает, что кишечник очень тесно связан с нашим мозгом и нервной системой, а в соответствии со способностью тела справляться со стрессом.

Существует большое количество богатых пробиотиками ингредиентов, которые помогают здоровью кишечника и могут снизить уровень стресса.

Микробы, живущие в кишечнике, тесно связаны с нашим настроением, а также с метаболизмом, иммунной функцией, пищеварением и гормонами.

Вот лучшие продукты и питательные вещества для снятия стресса, рекомендованные экспертами, поддерживающими здоровье вашего кишечника и, следовательно, ваше психическое здоровье.