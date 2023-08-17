Если в вашем холодильнике до сих пор нет капусты, торопитесь ее приобрести, ведь этот овощ просто незаменим в рационе и даст вам не только энергию, но и огромное количество нужных питательных веществ. Добавьте в свой рацион немного этого продукта, и вы совсем скоро заметите приятный результат.

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Чем полезна капуста

Главным преимуществом капусты для здоровья является ее способность уменьшать воспаление в организме. В этом овоще немало антиоксидантов, которые могут сдерживать вредные свободные радикалы.

Капуста также может помочь защититься от рака, ведь имеет уникальный набор питательных веществ, которые прекрасно впишутся в ваш повседневный рацион. Прежде всего, капуста богата витамином С и может помочь защититься от рака легких и молочной железы.

Обильная капуста и на витамин К. Это, возможно, не самое популярное питательное вещество, но оно имеет немало полезных свойств и крайне необходимо для организма. Этот витамин помогает правильному сворачиванию крови и поддерживает здоровье костей. Всего на одну порцию капусты приходится 53 микрограмма витамина К.



Капуста богата витаминами / Фото Pexels

Но вы должны помнить, что это вещество является жирорастворимым, поэтому для того, чтобы извлечь пользу для костей, во время приготовления капусты вам нужно добавить источник жира, чтобы обеспечить усвоение витамина.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Полезна капуста и для пищеварение – она является прекрасным источником клетчатки, поэтому может минимизировать такие проблемы, как запор и диарея. Впрочем, у некоторых людей соединения серы, что также есть в этом продукте, могут вызвать вздутие живота и газообразование.

Если у вас есть проблемы со здоровьем сердца, вам также нужно есть больше капусты, ведь она богата антиоксидантами и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.