Чтобы наш организм получал все необходимые ему полезные вещества, нужно хорошо питаться. Чтобы улучшить работу мозга и память, попробуйте добавить в свой рацион несколько важных продуктов, стимулирующих умственную активность.

Доктор медицинских наук и автор книги "Ешь, чтобы победить депрессию и тревогу" Дрю Рэмси советует на постоянной основе добавлять в свое питание продукты, положительно влияющие на работу мозга.

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Он говорит, что регулярное употребление определенных продуктов может улучшить память, поможет сдержать депрессию и предотвратит снижение когнитивных функций.

Чтобы этот процесс был более приятным, найдите места на кухонных полках и в холодильнике, куда вы будете постоянно ставить полезные продукты.

Орехи и темный шоколад

Доктор медицинских наук Энни Фенн советует употреблять орехи. Специалист отмечает, что они являются идеальным сочетанием белка, питательных веществ, таких как витамин Е, и полезных для мозга жиров. И не забывайте о темном шоколаде, содержащем не менее 70% какао.

"Темный шоколад – мощный инструмент в нашем арсенале питания для психического здоровья. По данным одного исследование, те, кто регулярно ест темный шоколад, на 70% реже сообщали о депрессии", – рассказала Энни Фенн.

Оливковое масло

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Три столовые ложки оливкового масла в день могут улучшить память. Кроме того, оно помогает нашему организму усваивать питательные вещества из других полезных продуктов.

"Оливковое масло экстракласса обеспечивает два питательных вещества, которые необходимы вашему мозгу ежедневно: полезные жиры и полифенолы, являющиеся мощным средством уменьшения воспаления мозга", – добавила доктор медицинских наук.



Оливковое масло полезно для поддержания здоровья мозга / Фото Pexels

Полезные продукты для кишечника

Доктор медицинских наук Кэролин Уильямс отмечает, что здоровье кишечника очень тесно связано со здоровьем мозга. Хорошая флора в кишечнике помогает расщеплять и усваивать питательные вещества, улучшающие работу мозга (фолиевую кислоту и тиамин).

"Здоровый кишечник также может помочь противостоять воспалению, которое может усилить депрессию и тревогу. Чтобы поддерживать кишечник в форме, ешьте больше ферментированных продуктов, таких как йогурт, кефир, квашеная капуста. Они наполнены пробиотиками, которые нужны вашему микробиому", – отметила Керолин Уильямс.