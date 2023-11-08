Їжа для мозку: які продукти покращують його роботу

Щоб наш організм отримував всі необхідні йому корисні речовини – треба добре харчуватися. Щоб покращити роботу мозку та пам’ять, спробуйте додати до свого раціону кілька важливих продуктів, які стимулюють розумову активність.

Доктор медичних наук та автор книги "Їж, щоб перемогти депресію та тривогу" Дрю Ремсі радить на постійній основі додавати у своє харчування продукти, які позитивно впливають на роботу мозку.

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Він каже, що регулярне вживання певних продуктів можуть покращити пам’ять, допоможуть стримати депресію та запобігатимуть зниженню когнітивних функцій.

Щоб цей процес був приємніший, знайдіть місця на кухонних полицях та в холодильнику, куди ви постійно будете ставити корисні продукти.

Горіхи та темний шоколад

Доктор медичних наук Енні Фенн радить вживати горіхи. Фахівчиня зазначає, що вони є ідеальним поєднанням білка, поживних речовин, таких як вітамін Е, і корисних для мозку жирів. І не забувайте про темний шоколад, який містить не менше 70% какао.

"Темний шоколад – потужний інструмент у нашому арсеналі харчування для психічного здоров'я. За даними одного дослідження, ті, хто регулярно їсть темний шоколад, на 70% рідше повідомляли про депресію", – розповіла Енні Фенн.

Оливкова олія

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Три столових ложки оливкової олії на день можуть покращити пам’ять. Окрім того, вона допомагає нашому організмові засвоювати поживні речовини з інших корисних продуктів.

"Оливкова олія екстракласу забезпечує дві поживні речовини, які необхідні вашому мозку щодня: корисні жири та поліфеноли, які є потужним засобом зменшення запалення мозку", – додала доктор медичних наук.



Оливкова олія корисна для підтримки здоров'я мозку / Фото Pexels

Корисні продукти для кишківника

Доктор медичних наук Керолін Вільямс зазначає, що здоров’я кишківника дуже тісно пов’язане зі здоров’ям мозку. Хороша флора у кишківнику допомагає розщеплювати та засвоювати поживні речовини, які покращують роботу мозку (фолієву кислоту і тіамін).

"Здоровий кишківник також може допомогти протистояти запаленню, яке може посилити депресію та тривогу. Щоб підтримувати кишківник у формі, їжте більше ферментованих продуктів, таких як йогурт, кефір, квашена капуста. Вони наповнені пробіотиками, які потрібні вашому мікробіому", – зазначила Керолін Вільямс.