Приведите тело в форму к Новому году: лучшие упражнения для начинающих

Если вы хотите начать новый год с подтянутым прессом и развитыми мышцами, вам следует взяться за упражнения уже сейчас. Для начала вы можете попробовать домашние тренировки, для которых не требуется специальное оборудование.

Уменьшение жира на животе и потеря веса – непростая задача, и для того чтобы справиться с этим, вам стоит попробовать несколько действенных тренировок. Большинство из них не отнимают много времени, так что вы сможете вписать их даже в напряженный график.

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Приседания с прыжком

Эта тренировка поможет не только уменьшить вашу талию, но и увеличить силу ног, поэтому не забудьте добавить ее в план тренировок.

Для выполнения упражнения нужно встать ровно, а ноги расставить на ширине плеч. После этого присядьте, держа руки перед собой в замке. С самой низкой точки приседания выпрыгните вверх и вернитесь в исходное положение.

Затем немедленно перейдите в следующее приседание. Ваша цель – сделать три подхода приседаний по 15 – 20 повторений.



Приседания очень полезны для здоровья / Фото Pexels

Планка-альпинист

Это упражнение будет очень полезным для вашего пресса. Начните в положение обычной планки и убедитесь, что все ваше тело от головы до пяток образует одну ровную линию.

После этого подтяните одно колено к груди, а затем быстро смените ноги. Повторяйте этот бег на месте, сохраняя хорошую форму планки. Старайтесь сделать три подхода упражнения по 30 секунд каждый.

Велосипедные скручивания

Возрастные изменения, потребление соленой пищи, недостаток сна и аллергии – это лишь часть факторов, которые могут спровоцировать мешки под глазами. И только установив причину, можно переходить к выбору методики их устранения. Что подойдет вам? Помогаем выяснить у нашем материале

Для выполнения этого упражнения нужно лечь на спину и завести руки за голову. После этого оторвите ноги от земли и подтяните одно колено к груди, поворачивая туловище. Повторите упражнение с другим коленом и выполните три подхода по 20 повторений.