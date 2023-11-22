Большинство людей согласятся, что то, что дает нам энергию на продуктивный день – это целая ночь хорошего сна. Если вам не удается качественно отдохнуть, это может привести к проблемам с концентрацией, работоспособностью, стрессоустойчивостью и настроением. Невролог Дорси Стендишем рассказала о привычках, которые влияют на ваш сон.

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Не получаете достаточно солнечного света днем

Вы можете быть удивлены, и количество солнечного света, которое вы получаете в течение дня, сильно влияет на то, как хорошо вы сможете спать ночью. Дорси Стендишем убеждена, что хороший сон – это не только 7 – 9 часов сна ночью, но и синхронизация с суточным ритмом.

Когда вы сидите внутри дома целый день, вы теряете важный дневной свет, помогающий регулировать сон, а также пищеварение, настроение, энергию и даже здоровье сердца.

Дремите на диване

Многие люди поддаются этой привычке, когда смотрят фильмы или читают книги, и дремание на диване может действительно испортить ваш ночной сон. Старайтесь спать только в постели и в те часы, когда вы планируете ложиться спать.

Если вы заснете на диване вечером, а затем переберетесь в постель, вам будет гораздо сложнее заснуть, чем если бы вы сразу легли спать в спальне.

Холодный душ на ночь

Вам точно приходилось слышать о пользе контрастного или просто холодного душа, и это правда – такая привычка может вам принести немало пользы. Впрочем, вам также не стоит забывать и о том, что холодная вода бодрит вас, поэтому лучше перенести принятие душа к утру, когда вам нужно проснуться.



Холодный душ пробуждает тело / Фото Pexels

Если вы хотите добавить холод к своему режиму здоровья, попробуйте завершить душ или погрузиться в первую половину дня, когда усиление бодрствования также будет соответствовать ритму вашего дня и будет способствовать вашей производительности.

– поделилась невролог.

Пролистывание социальных сетей

Возможно, у вас есть напряженный график и не можете насладиться просмотром коротких видео или постов знакомых в течение дня, и делать это в постели перед сном – тоже не лучшая идея. Даже если вы используете блокатор синего света, любой экран, особенно если вы листаете соцсети, стимулирует вашу нервную систему и пробуждает тело.

Даже пассивное пролистывание способствует когнитивному и эмоциональному вовлечению через сочетание непредсказуемого содержимого и возможность пролистывать бесконечно.