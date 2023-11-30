Упражнения для талии, подтягивающие все тело: идеальные для зимних тренировок

Создать тонкий силуэт и подтянуть талию – это не такая недостижимая мечта, как вам может показаться. Кроме правильного питания нужно подобрать хорошие упражнения, которые помогут избавиться от лишнего жира и накачать мышцы.

Тренировка – это очень важная часть здорового процесса похудения, так что вам придется прибегнуть к ним. Здесь важно подобрать именно те, что помогут как можно быстрее и качественнее достичь желаемого результата. Тремя лучшими упражнениями поделилась эксперт по потере веса Сюзанна Фишер.

Интересно Что есть, когда тошнит: список продуктов от диетологов

Боковая планка со скручиваниями

Упражнения для пресса – это один из самых лучших и легких способов сжечь жир на животе и достичь тонкой талии. Для того чтобы выполнить это упражнение, вам нужно занять позицию боковой планки на левом предплечье и поставить ноги друг на друга. После этого заведите правую руку за голову и держите ее там, пытаясь прижать локоть к полу.

В течение всего движения старайтесь держать мышцы пресса напряженными. Так вы сможете тренировать косые мышцы, проходящие сбоку талии и живота и совмещающие ребра и таз. Повернитесь в исходное положение и повторите упражнение 15 раз – сначала на одной стороне, а затем на другой.



Планка очень полезна для пресса / Фото Pexels

Увлечения пяток

Для этого упражнения вам понадобится лечь на пол на спине, а ступни прижать к земле. Держа таз на полу, приподнимите грудь и задействуйте пресс. Вытянутые руки должны лежать вдоль тела, затем правой рукой потянитесь к своей пятке. Повернитесь в исходное положение и повторите то же самое движение с противоположной рукой.

При выполнении движений вам нужно держать пресс задействованным и не наклоняться.

Велосипедные скручивания

Вікові зміни, споживання солоної їжі, нестача сну та алергії – це лише частина факторів, які можуть спровокувати мішки під очима. І, лише встановивши причину, можна переходити до вибору методики їх усунення. Тож, що підійде вам? Допомагаємо з’ясувати у нашому матеріалі

Лягте на спину, а руки заведите за голову. После этого поднимите ноги в воздух так, чтобы колени были согнуты под углом в 90 градусов. Начните движение и потяните правое колено до левого локтя, чтобы они сошлись у вас над животом. Задержитесь так на одну секунду, а затем вернитесь в исходное положение.

Продолжайте чередовать левую и правую стороны и сделайте по 15 повторений на каждую.