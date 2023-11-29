Конечно, это очень неприятное ощущение: когда вас тошнит из-за стресса, болезни желудка или нового лекарства, но вы голодны, ведь не ели ничего. Так что в таких случаях нужно осторожно подобрать свой рацион, а что именно в него включить, рассказала диетология Марисса Мешулам.

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Что есть во время тошноты

Один из классических вариантов пищи при тошноте – бананы, рис, яблочное пюре и тосты, однако диетология убеждена, что этот вариант диеты уже устарел. Конечно, эти продукты мягкие и имеют относительно низкое содержание клетчатки, что делает их хорошим вариантом для кишечника. Кроме того, в этих продуктах есть некоторые крахмалы, которые могут облегчить симптомы диареи, часто сопровождающей тошноту.

Но с точки зрения здорового питания эта диета не очень хорошо подходит, ведь месит слишком мало белка, так что точно не будет сытной. Кроме того, так вы не увлажните свой организм, а это очень важно во время желудочно-кишечных расстройств.

Так что для того, чтобы наесться во время тошноты и не почувствовать ухудшения симптомов, вам следует добавить к вышеупомянутым продуктам некоторые протеины.

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Курица

Обычная курица – то есть без соуса и приправ – это отличный выбор в случае, если вас тошнит, и вы все еще голодны. Мягкий вкус хорошо подойдет для желудка, а это значит, что вы вероятно удержите эту пищу. Кроме того, курица является нежирным источником белка, то есть в ней нет ни жира, ни клетчатки, которые могут ухудшить ваше состояние.

В идеале курицу следует варить, жарить или запекать. А если вы не настроены на твердую пищу, вы можете выпить немного куриного бульона.



Запеченную курицу можно есть во время тошноты / Фото Pexels

Яйца, сваренные вкрутую

Конечно, запах вареных яиц может оттолкнуть вас, если вас тошнит, и как только вы снимете скорлупу, вы обнаружите, что они достаточно просты на вкус и не вредят вашему желудку.

Из-за этого мягкого вкуса продукт благоприятен для желудка и является высококачественным белком, так что вы точно будете чувствовать себя сытыми. Вы также можете приготовить омлет или яйца пашот, однако избегайте жареных в масле яиц.

Успокаивающие чаи

Во время болезни желудка очень важно поддерживать организм увлажненным, так что вы можете выпить немного имбирного или мятного чая – оба известны тем, что помогают уменьшить тошноту.