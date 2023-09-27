Выбросьте эти 6 вещей в течение осени: им не место в вашем доме

Скорее всего, вы сталкивались с проблемой отсутствием места в шкафах и полках. Происходит это потому, что вы не выбрасываете вовремя вещи, которые вам точно больше не понадобятся. И осень – прекрасное время, чтобы наконец их избавиться.

Осень – это время возвращения к учебе и начало продуктивной работы, и чтобы это время года прошло для вас максимально эффективно, следует привести в порядок свое жилье. В частности – избавиться от лишних вещей.

Интересно 9 способов сделать так, чтобы в квартире всегда пахло: легкие и простые методы

Прошлогодние школьные принадлежности

Школьные принадлежности не могут быть вечными и со временем выходят из строя. Поэтому нет никакой причины хранить дома старые тетради, неисправные ручки и поломанные линейки. Впрочем, это не значит, что все вещи, которыми вы использовали в прошлом году, нужно обязательно выбросить.

Проведите тщательную ревизию и избавьтесь от всего, что сломалось и устарело.

Старая детская одежда

Дети растут очень быстро, и то, что вы покупали еще осенью прошлого года, в этом году может быть уже маленьким. Не стоит хранить старую одежду из-за сантиментов – она только засоряет ваш шкаф и не оставляет места для новых вещей.

До сих пор в поисках проверенных временем препаратов с доказательной эффективностью и минимальным негативным влиянием? Немецкая компания Heel уже об этом позаботилась. Выбирайте лучшее для себя и своих родных.

Подумайте, не можете ли вы передать эту одежду другим родственникам или друзьям, которым она понадобится больше. Если элементы гардероба в хорошем состоянии, их можно передать в местный комиссионный магазин.

Картонные коробки

Многие делают много покупок онлайн, и со временем это приводит к накоплению большого количества коробок, что, вероятно, хранится у вас в каморке или под кроватью. Картонные коробки не только занимают много места и мешают вам разложить действительно нужные вещи, они еще привлекают вредителей и жуков, и убирать в них точно будет непросто.



Картонные коробки стоит выбросить / Фото Pexels

Старая электроника

Если вы храните сломанную гирлянду или старый смартфон, пора избавиться от них. Скорее всего, старая техника, которую вы не выбрасываете "на всякий случай", никогда вам не понадобится, но она только занимает место в шкафу.

Поскольку дети возвращаются в школу, а праздничные покупки в разгаре, вам понадобится дополнительное место в шкафах и места хранения во всем доме. Я предлагаю удалить какие-либо неиспользованные или устаревшие электронные элементы в вашем офисе,

– поделился Тодд Ламсон, директор по франчайзинговым операциям в The Junkluggers.

Гараж

Если у вас есть гараж, скорее всего, он давно стал свалкой ненужных и старых предметов, до разборки и сортировки которых у вас давно не доходят руки. Осень – самое время избавиться от всего хлама и выбросить все старое спортивное оборудование, испорченную одежду, старые игрушки и неисправную бытовую технику.