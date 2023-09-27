По мнению химика и блоггера Алексис Рочестер, приятно пахнущего дома лучше всего достичь, применяя многоэтапный подход к проблемным областям.

Смотрите также Делайте дома эти 3 вещи, чтобы чувствовать себя счастливыми

Некоторые места в вашем доме, такие как мусор или туалетный лоток, могут непропорционально способствовать появлению неприятных запахов, поэтому очень важно уделять этим местам особое внимание.

Уберите плохой запах мусора

Зловонный мусор может быть причиной устойчивых запахов, разносящихся по всему дому. А еще остатки пищи могут спровоцировать появление дрозофилов. Чтобы мусор не выдавал неприятных запахов, добавьте несколько капель ароматного эфирного масла на дно мусорного бака, прежде чем застелить его мусорным пакетом. Алексис Рочестер любит добавлять эфирное масло сосны.

Для лучшей эффективности борьбы с запахом она рекомендует смешать в распылителе 2 чайные ложки лимонной кислоты, полстакана воды, 10 капель чайного дерева и 20 капель эфирного масла сосны. Распыляйте на дно мусорного бака эту смесь каждый раз после того, как выносите мусор.

Лимонная кислота от вони

Если вам нужно очистить неприятные запахи, такие как унитаз или мусорное ведро, то вместо пищевой соды и уксуса, приготовьте бытовые чистящие средства с лимонной кислотой в дополнение к мылу и воде, чтобы очистить дом и удалить вонь.

Освежите стирку

Укрепите действие стирального порошка, добавив каплю лимонного масла. Всего одна капля наполнит вашу одежду приятным запахом, а заодно придаст запах ванной комнате.



Эфирное масло улучшит запах свежей одежды / Фото Pexels

Добавьте лимон в посудомоечную машину

Лимон отлично борется с неприятным запахом. Бросьте несколько ломтиков в посудомоечную машину. Горячая вода усилит аромат масел в кожуре лимона и вся ваша кухня будет пахнуть цитрусовыми.

Очистите микроволновку лимоном

Чтобы стереть остатки запахов и оставить свежий цитрусовый аромат в микроволновке, вам понадобится небольшая миска для микроволновки, чашка воды, чашка уксуса, лимон и ткань из микрофибры.

Алексис Рочестер советует смешать в миске воду и уксус. Затем разрезать пополам лимон и выжать сок в другую чашку или контейнер, чтобы сохранить его на будущее. Вам нужна только цедра лимона, которую нужно бросить в миску с уксусным раствором. Поставьте миску в микроволновку и включите ее на 10 минут.

Когда вода закипит, а внутри микроволновки образуется пар, ваша кухня наполнится успокаивающим запахом. Кроме того, пар позволит вам легко протереть стенки микроволновки тканью.

Разложите чайные пакетики в шкафах и ящиках

Чайные пакетики с ароматными травами и листьями впитают затхлый запах и распространят свежий аромат в ящике для носков или шкафу для хранения вещей.



Чайные пакетики уберут плохой запах из шкафа / Фото Pexels

Цеолитовые камни от домашних питомцев

Домашние любимцы могут оставлять неприятный запах, от которого трудно избавиться. Устранить запахи помогут цеолитовые камни. Цеолиты – это гидратированные алюмосиликаты, способные поглощать запахи.

Перед использованием цеолитов очистите поверхности, ковры и другие места, где может оставаться запах домашних животных. Затем положите специальные камни в миску и оставьте их на столе на несколько дней, чтобы они унесли вонь.

Легкие ароматические свечи для запаха в доме

Ароматические свечи улучшают запах вашего дома. Выбирайте свечи с мягким ароматом.

Добавьте лавандовое масло в пылесос

С помощью одного трюка вы сможете покрыть свои ковры приятным ароматом во время их чистки. Надо всего-навсего добавить ароматное масло в моющий фильтр пылесоса.