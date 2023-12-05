Какие фрукты наиболее вредны для диабетиков: содержат много сахара

Люди с сахарным диабетом употребляют фрукты без ограничений, впрочем важно обращать внимание на те фрукты, которые имеют много сахара. Именно от них следует отказаться, чтобы не навредить себе.

Подробнее о фруктах и их содержании сахара рассказала диетолог Алиса Палладино. Национальный институт диабета, заболеваний пищеварительной системы и почек рекомендует людям с диабетом не употреблять такие фрукты в больших количествах, чтобы не повысить уровень сахара в крови.

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Многие фрукты содержат сахар, однако они являются важным источником витаминов, минералов и клетчатки. Например, необходимые витамины, минералы и антиоксиданты во многих фруктах могут способствовать оптимальному здоровью, тогда как клетчатка поддерживает контроль уровня сахара в крови и лечение диабета. А еще употребление фруктов и овощей снижает риск развития сердечных заболеваний и рака.

Фактически люди не должны полностью исключать фрукты из рациона. Исследование 2017 года Trusted Source отмечает, что употребление фруктов может помочь предотвратить диабет.



Употребляйте фрукты в умеренных количествах.

В каких фруктах больше всего сахара

Не все фрукты одинаковы, и некоторые имеют значительно более высокое содержание сахара, чем другие. Очень много сахара содержится в арбузах, перезрелых бананах, ананасе. Больные диабетом могут их есть, но важно есть в небольшом количестве.

Также высокое содержание сахара есть во фруктах с углеводами – это красный виноград, бананы, яблоки, манго. Но, несмотря на высокое содержание углеводов в этих фруктах, они также богаты витаминами, минералами и другими питательными веществами. Повышать уровень сахара в крови может фруктовый сок.

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В общем, люди с диабетом могут есть любые фрукты, но при условии, что они делают это в умеренных количествах. Вы можете добавлять в свой рацион яблоки, апельсины, персики, груши, сливы и другие фрукты. Важно лишь следить за количеством, чтобы не съесть их слишком много.