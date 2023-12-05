Які фрукти є найшкідливішими для діабетиків: містять багато цукру

Люди з цукровим діабетом вживають фрукти без жодних обмежень, втім важливо звертати увагу на ті фрукти, які мають багато цукру. Саме від них варто відмовитися, щоб не нашкодити собі.

Детальніше про фрукти та їхній вміст цукру розповіла дієтологиня Аліса Палладіно. Національний інститут діабету, захворювань травної системи та нирок рекомендує людям з діабетом не вживати такі фрукти у великих кількостях, щоб не підвищити рівень цукру в крові.

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Багато фруктів містять цукор, однак вони є важливим джерелом вітамінів, мінералів та клітковини. Наприклад, необхідні вітаміни, мінерали та антиоксиданти в багатьох фруктах можуть сприяти оптимальному здоров’ю, тоді як клітковина підтримує контроль рівня цукру в крові та лікування діабету. А ще вживання фруктів і овочів знижує ризик розвитку серцевих захворювань і раку.

Фактично люди не повинні повністю виключати фрукти зі свого раціону. Дослідження 2017 року Trusted Source зазначає, що вживання фруктів може допомогти запобігти діабету.



Вживайте фрукти в помірних кількостях / Фото Pinterest

У яких фруктах найбільше цукру

Не всі фрукти однакові, і деякі мають значно вищий вміст цукру, ніж інші. Дуже багато цукру міститься в кавунах, перестиглих бананах, ананасі. Хворі на діабет можуть їх їсти, але важливо їсти в невеликій кількості.

Також високий вміст цукру є у фруктах з вуглеводами – це червоний виноград, банани, яблука, манго. Та попри високий вміст вуглеводів у цих фруктах, вони також багаті вітамінами, мінералами та іншими поживними речовинами. Підвищувати рівень цукру в крові може фруктовий сік.

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Загалом люди з діабетом можуть їсти будь-які фрукти, але за умови, що вони роблять це в помірних кількостях. Ви можете додавати у свій раціон яблука, апельсини, персики, груші, сливи та інші фрукти. Важливо лише слідкувати за кількістю, щоб не з’їсти їх надто багато.