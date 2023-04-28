В этих продуктах много соли: уменьшите их потребление

Соль добавляют едва ли не ко всем возможным блюдам и продуктам. Зачастую наш организм получает соли больше, чем нужно.

Именно поэтому важно знать, в каких продуктах его больше всего и что поможет уменьшить его потребление. Рассказываем вам об этом.

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Как уменьшить потребление соли

Соль состоит из хлорида и натрия, чрезмерное потребление которых может вызвать проблемы с самочувствием. Поэтому в сутки не стоит есть более 500 миллиграмм или ¼ чайной ложки соли. Это норма, способствующая сокращению мышц и поддерживающая здоровые импульсы.

Если употреблять вещества больше, то могут быть разные последствия для организма: гипертония, увеличение рисков инсульта, проблемы с сердцем, сосудами, почками. Чтобы избежать этого, лучше не потреблять в больших количествах следующие продукты:

чипсы и снеки;

соусы;

полуфабрикаты;

хлеб;

вяленое или копченое мясо;

овощные соки;

консервацию.



Будьте осторожны с солью / Фото Pexels

Кроме того, диетолог Ольга Безугла поделилась рекомендациями, которые будут способствовать существенному снижению количества употребляемой соли в вашем ежедневном рационе: