В этих продуктах много соли: уменьшите их потребление

28 апреля 2023, 21:21
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Инстаграм Ольги Безуглой

Соль добавляют едва ли не ко всем возможным блюдам и продуктам. Зачастую наш организм получает соли больше, чем нужно.

Именно поэтому важно знать, в каких продуктах его больше всего и что поможет уменьшить его потребление. Рассказываем вам об этом.

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Как уменьшить потребление соли

Соль состоит из хлорида и натрия, чрезмерное потребление которых может вызвать проблемы с самочувствием. Поэтому в сутки не стоит есть более 500 миллиграмм или ¼ чайной ложки соли. Это норма, способствующая сокращению мышц и поддерживающая здоровые импульсы.

Если употреблять вещества больше, то могут быть разные последствия для организма: гипертония, увеличение рисков инсульта, проблемы с сердцем, сосудами, почками. Чтобы избежать этого, лучше не потреблять в больших количествах следующие продукты:

  • чипсы и снеки;
  • соусы;
  • полуфабрикаты;
  • хлеб;
  • вяленое или копченое мясо;
  • овощные соки;
  • консервацию.


Будьте осторожны с солью / Фото Pexels

Кроме того, диетолог Ольга Безугла поделилась рекомендациями, которые будут способствовать существенному снижению количества употребляемой соли в вашем ежедневном рационе:

  • не досаливайте приготовленные блюда;
  • когда приобретаете овощи (свежие, замороженные или консервированные), обращайте внимание на те, которые имеют низкое содержание натрия и соли;
  • ограничит использование соли во время приготовления пищи, заменив ее на перец или другие травы/специи;
  • если питаетесь в ресторане, попросите соусы и заправки подавать отдельно, после чего замените их на масло или используйте меньше.
Автор: Ірина Бенцак