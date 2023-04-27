Аспарагус, так овощ называют другие, растет в течение ограниченного времени весной, поэтому его стоимость немалая. Однако полезные свойства омрачят любой ценник (около 400 гривен за килограмм). 24 канал повествует, в чем же секрет спаржи.

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Что нужно знать о спарже

Спаржа является низкокалорийной, богатой клетчаткой, белком и микроэлементами, такими как витамины группы К и В, фолат, медь. Ее употребление также дает вашему организму дозу полифенолов, сапонинов и антоцианов – растительных соединений с мощными антиоксидантными свойствами и другим потенциалом для укрепления здоровья. В одной чашке вареной спаржи вы найдете:

40 калорий;

4,3 грамма белка;

0,4 грамма жира;

7,4 грамма углеводов;

3,6 грамма общего количества пищевых волокон;

2,3 грамма натурального сахара.



Спаржа порадует огромной пользой / Фото Pexels

Спаржа – один из самых популярных овощей, а ее питательный состав трудно превзойти,

– говорит доктор философии и наук по диетологии Пэм Хартнетт.

Аспарагус – это еще и простой способ увеличить потребление овощей, которых в сутки нужно есть 2-3 чашки. Серьезных ограничений в поедании этого овоща нет, но оптимально употреблять 4-5 стручков в сутки.

Чем полезна спаржа

Контроль уровня сахара

Спаржа считается некрахмалистым овощем, который не так сильно влияет на уровень сахара в крови, как крахмалистые, например картофель и кукуруза. Если вы хотите похудеть и контролировать диабет, половина вашей тарелки должна быть из некрахмалистых овощей.

Снижение кровяного давления

Это природное мочегонное средство благодаря растительным соединениям, витаминам и минералам. А также калия, помогающего снизить напряжение в стенках кровеносных сосудов и уменьшить влияние натрия, что повышает кровяное давление.

Чувство сытости

Если после приема пищи у вас есть ощущение неполного насыщения, то просто добавьте спаржу в свой рацион. В ней немало клетчатки и белка, замедляющих пищеварение, что приводит к длительному ощущению сытости. Идеально есть этот овощ с курицей и коричневым рисом.

Здоровый кишечник

Спаржа является отличным источником пребиотической клетчатки, являющейся пищей для полезных бактерий (пробиотиков) в кишечнике. Волокна этого овоща помогают поддерживать здоровый микробиом кишечника, способствуют пищеварению и здоровью,

– говорит доктор медицинских наук Сара Анзловар.



Не забудьте добавить спаржу в рацион / Фото Pexels

Детоксикация

Аспарагус будет способствовать естественному процессу детоксикации организма. Это происходит благодаря большому количеству антиоксидантов, содержащихся внутри. Кверцетин и глутатион нейтрализуют вредные токсины в организме и поддерживают здоровую функцию печени.

Поддержка иммунитета

Это хороший источник витамина С и цинка, необходимых для роста и функционирования иммунных клеток, а также пребиотических волокон, которые помогают стимулировать иммунные клетки в кишечнике.

Укрепление костей

Витамин К важен для здоровья костей. У спаржи его достаточно, ведь одна чашка обеспечивает 91% суточной нормы. Другие овощи, такие как капуста, шпинат и брокколи, также являются отличными источниками этого витамина.