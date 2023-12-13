Зеленый или черный: какой чай на самом деле более полезен

Конечно, пить зеленый чай или черный – это исключительно дело ваших предпочтений. Но, возможно, вас интересовало, какой напиток принесет вам больше пользы? Что ж, у ученых есть ответ на это.

Вы могли об этом не знать, однако и зеленый, и черный чай изготовляют из листьев одного растения. Различаются эти сорта только тем, как сильно их окисляют после выдержки воздуха перед сушкой. Об отличиях в пользе этих сортов рассказала диетология Кэри Ганс.

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Преимущества черного и зеленого чая

Методы обработки зеленого и черного чая могут привести к образованию уникальных биологически активных соединений в каждом типе напитка.

Антиоксидантные эффекты. И зеленый, и черный чай богат антиоксидантами, в частности катехины и теафлавины. Эти антиоксиданты могут снижать окислительный стресс и потенциально снижать риск хронических заболеваний. И хотя в разных сортах чая могут содержаться разные антиоксиданты, все они будут достаточно полезны для здоровья.

Содержание кофеина. Если вы ищете заряд энергии, вам больше подойдет чёрный чай, ведь обычно в нем содержится больше кофеина, чем в зеленом. Но обычно в чашке чая обнаруживается от 30 до 50 миллиграммов этого вещества. Кофеин в чае поможет вам улучшить концентрацию и бдительность – но вы не получите негативных эффектов, которые могут сопровождать употребление кофе.



И черный, и зеленый чай достаточно полезны для здоровья / Фото Pexels

Чем полезен зеленый чай

Многие преимущества для здоровья зеленого чая зависят от того, что в нем содержится большое количество полифенолов-катехинов. Считается, что употребление зеленого чая может защитить вас от воспалительных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Поэтому зеленый чай будет очень полезен вашему мозгу и даже может повлиять на долголетие. Употребление зеленого чая на регулярной основе может принести и некоторые преимущества для психологического здоровья – например, уменьшить тревожность и даже улучшить память.

Впрочем, нельзя забывать и об отрицательных эффектах от зеленого чая. Если пить его натощак, он может раздражать слизистую желудка и привести к боли в животе и тошноте. Кроме того, из-за частого употребления чая может увеличиться количество вымываемого из организма кальция вместе с мочой.

Чем полезен черный чай

Оказывается, потребление от одной до четырех чашек черного чая в день может снизить риск заболеть депрессией, а некоторые данные свидетельствуют о том, что черный чай может улучшить здоровье костей и повысить кровяное давление после еды. Кроме того, полифенолы и флавоноиды также могут уменьшать окислительный стресс в организме.

Впрочем, если вы будете употреблять в пищу этот напиток чрезмерно, это может привести к головной боли и нерегулярному сердцебиению.