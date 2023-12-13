Зелений чи чорний: який чай насправді більш корисний

Звісно, пити зелений чай чи чорний – це винятково справа ваших вподобань. Та, можливо, вас цікавило, який напій дасть вам найбільше користі? Що ж, науковці мають відповідь на це.

Ви могли про це не знати, проте і зелений, і чорний чай виготовляють з листя однієї рослини. Відрізнаються ці сорти тільки тим, як сильно їх окислюють після витримки повітря перед сушінням. Про відмінності у користі цих сортів розповіла дієтологиня Кері Ганс.

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Переваги чорного та зеленого чаю

Методи обробки зеленого та чорного чаю можуть призвести до утворення унікальних біологічно активних сполук у кожному типі напою.

Антиоксидантні ефекти. І зелений, і чорний чай багаті на антиоксиданти, зокрема катехіни та теафлавіни. Ці антиоксиданти можуть зменшувати окислювальний стрес та потенційно знижувати ризик хронічних захворювань. І хоча у різних сортах чаю можуть міститися різні антиоксиданти, всі вони будуть досить корисними для здоров'я.

Вміст кофеїну. Якщо ви шукаєте заряд енергії, вам більше підійде чорний чай, адже зазвичай у ньому міститься більше кофеїну, ніж у зеленому. Та зазвичай у чашці чаю можна знайти від 30 до 50 міліграмів цієї речовини. Кофеїн у чаї допоможе вам покращити концентрацію та пильність – але ви не отримаєте тих негативних ефектів, що можуть супроводжувати вживання кави.



І чорний, і зелений чай досить корисні для здоров'я / Фото Pexels

Чим корисний зелений чай

Чимало переваг для здоров'я зеленого чаю залежать від того, що у ньому міститься дуже багато поліфенолів-катехінів. Вважається, що вживання зеленого чаю може захистити вас від запальних хвороб, таких як хвороба Альцгеймера.

Тож зелений чай буде дуже корисним для вашого мозку та навіть може повпливати на довголіття. Вживання зеленого чаю на регулярній основі може принести і деякі переваги для психологічного здоров'я – наприклад, зменшити тривожність та навіть покращити пам'ять.

Втім, не можна забувати і про негативні ефекти від зеленого чаю. Якщо пити його натщесерце, він може подразнити слизову оболонку шлунка та призвести до болю в животі та нудоти. Окрім того, через часте вживання чаю може збільшитися кількість кальцію, що вимивається з організму разом із сечею.

Чим корисний чорний чай

Виявляється, споживання від однієї до чотирьох чашок чорного чаю на день може зменшити ризик захворіти на депресію, а деякі дані свідчать про те, що чорний чай може покращити здоров'я кісток та підвищити кров'яний тиск після їжі. Окрім того, поліфеноли та флавоноїди також можуть зменшувати окислювальний стрес в організмі.

Втім, якщо ви споживатимете цей напій надмірно, це може призвести до головного болю та нерегулярного серцебиття.