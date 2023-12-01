Еда, которая лечит и греет зимой: диетологиня рассказала, как питаться в холодное время года

Наступила настоящая зима – со снегопадами, ветрами и гололедицей. В настоящее время важно не только тепло одеваться, но и следить за своим питанием.

Врач-диетолог Оксана Скитылинская рассказала о простых правилах питания в зимнюю непогоду, которые позволят нам чувствовать себя сытыми и довольными.

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Вам нужно обязательно завтракать, есть и пить теплое (чтобы согреться изнутри), а еще – не выходить из дома голодными!

Еда и витамины

Диетологиня советует делать акцент на термической обработке: больше варите, запекайте и тушите, жарку сведите к минимуму.

В жареных блюдах много жира, он вызывает воспаление во всем организме, а также в органах пищеварения (печени, желудке, кишечнике, поджелудочной железе, желчном пузыре) и является очень калорийным, стимулирует отложение жира,

– отметила Оксана Скиталинская.

Если же вы решили жарить, то делайте это на оливковом масле, на небольшом огне. Чтобы уменьшить содержание жира (в оладьях, жареной рыбе и т.п.), промокните их бумажным полотенцем.

В зимнюю пору важно употреблять блюда из овощей и корнеплодов (тушеная капуста, картофель запеченный). В них содержится много растворимой клетчатки, согревающей желудок и кишечник изнутри.



Зимой полезно употреблять тушеную капусту.

Крупы позволяют нам дольше ощущать сытость (гречка, перловка, пшенная каша). Вкусным дополнением к нашим блюдам есть квашеные овощи. Это полезная пища для профилактики ожирения или сахарного диабета. Диетологиня также советует употреблять овощи и ягоды (клюкву, свеклу, морковь, капусту).

Дополнительно принимайте витамин D и C, последний следует принимать с чем-нибудь цветным, чтобы он усвоился в организме – с зеленым чаем или клюквенным морсом.

Если вам 50+, обратите внимание на витамин B12. С возрастом его делается меньше, а от него зависит создание клеток в крови, работа нервной системы, память. При дефиците увеличивается риск депрессии и деменции. Витамин B12 есть в яйцах, молочных продуктах, нежирном мясе, говяжьей и куриной печени, рыбе,

– отметила диетологиня.

Омега-3 уменьшают воспаление, риск образования тромбов, способствуют сохранению психического здоровья. Омега-3 содержится в сельди, скумбрии, орехах и семенах льна.

Супы

Диетологиня говорит, что овощные супы богаты калием, который полезен для сердца и предотвращает отеки. Суп на нежирном бульоне содержит глутаминовую кислоту, которая дает ощущение удовлетворения и покоя, полезна желудку и кишечнику и способствует его заживлению при воспалениях.



Овощной суп полезен в зимнюю пору / Фото Pexels

Выпечка

Предпочитайте пресное тесто, с минимум жира и сахара. Начинки выбирайте из ягод и фруктов.

Что хорошо влияет на метаболизм

Постарайтесь хотя бы каждый день уделять время активному движению. Это могут быть прогулки на свежем воздухе, упражнения на дому. Любое физическое занятие снижает воспаление и замедляет процессы старения.

Очень важно обращать внимание на сон. Не стоит принимать за привычку позднее засыпание и малое количество сна. Выделяйте на сон 8-9 часов, проветривайте вечером спальню или прогуляйтесь. Также примите на 5 минут теплую ванночку или душ. Это увеличит ваши шансы на хороший сон.