Диетологиня Лорен Манакер рассказала, что яичный белок полезен тем, кто сидит на диете, ведь он менее калорийный, чем желток.

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Она отмечает, что яичные белки являются источником высококачественного белка и содержат очень мало жира, что является преимуществом для людей, соблюдающих диету с низким содержанием жиров.

В белой части яйца содержится альбумин, выполняющий многие важные функции. Он способен построить и восстановить ткани организма и укрепить иммунную систему.



Яичный белок полезен / Фото Pexels

Яичный белок также помогает "мобилизовать" вещества через кровоток, особенно гормоны, ферменты, витамины и минералы. Научный работник Кэтрин Джервасио говорит, что это помогает предотвратить утечку жидкости из кровеносных сосудов в другие ткани.

Она рассказала, что без достаточного количества альбумина жидкость может вытекать из крови и накапливаться в легких, животе или других частях тела. Соответственно поэтому у нас может быть задержка воды в организме и отеки. Низкий уровень альбумина в крови может являться признаком проблем со здоровьем – заболеванием почек или печени.

Знали ли вы, что мыть яйца – не совсем полезно? У немытых яиц, оказывается, также есть свои преимущества – так они сохраняют естественный защитный слой, называемый кутикулой, и именно он предотвращает размножение бактерий. Больше информации читайте в материале.