Эти важные продукты поддерживают рост и здоровье волос: добавьте их в рацион

Конечно, даже с идеальным рационом вы не сможете отрастить пряди, как у Рапунцель за одну ночь, однако правильное питание может действительно принести немало пользы вашему здоровью.

Конечно, мало кто не мечтает о здоровых, сильных и красивых волосах. Но для некоторых людей добиться желаемого результата может быть сложнее, чем для других. Это может быть из-за возраста, генетики, пола или некоторых других факторов. И диетолог Кристина Манян поделилась списком продуктов, что может улучшить рост волос.

Интересно 7 продуктов с высоким содержанием клетчатки

Йогурт

Йогурт – это отличная пища, способствующая росту волос. Дело в том, что в этом продукте есть немало белка, а также витаминов группы B. Также в йогурте обнаруживается достаточно много кальция, что поможет поддерживать кости здоровыми. Поэтому вы можете смело добавлять йогурт в свой завтрак: делать с ним полосы, добавлять к соленым соусам, маринадам или блинам.

Лосось

Эта популярная рыба не только очень вкусна, но и может принести вам достаточно много пользы из-за большого количества омега-3 жирных кислот и белка. Кроме того, в этом сорте рыбы можно найти витамин D и некоторые витамины группы B.

Все эти вещества будут питательны для ваших волос и улучшат его рост и здоровье.

Цитрусовые

Существует немало причин есть цитрусовые, и особенно зимой – прежде всего, в этих фруктах очень много важного для иммунитета витамина С. Вы могли об этом не знать, но этот витамин окажет услугу и вашим волосам.



Цитрусовые фрукты очень полезны для волос / Фото Pexels

Но во фруктах содержится и витамин А, ключевые для здоровых волос растительные соединения, а также другие полезные вещества. Вы можете есть цитрусовые целыми и свежими, или добавлять в салаты или смузи.

Овес

Независимо от того, любите ли вы овсянку, или лакомитесь овсяным печеньем, овес может принести немало пользы вашим волосам. Этот продукт входит в категорию чрезвычайно полезных продуктов, в которых можно найти достаточно много кремния.

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Эта еда также будет идеальной для завтрака, так что подумайте над тем, чтобы чаще добавлять в свой рацион тарелочку душистой овсяной каши.