Оказывается, многие люди едят недостаточно клетчатки в течение дня, особенно зимой, когда вы употребляете меньше овощей и фруктов. Впрочем, диетолог Эми Горин убеждена, что вам просто необходимо употреблять больше клетчатки, если вы хотите поддерживать здоровый образ жизни или пытаетесь сбросить несколько килограммов.

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Сколько клетчатки нужно есть каждый день?

Возможно, вы не получаете достаточно клетчатки в своем рационе. Эта проблема достаточно распространена, так что убедитесь, что съедаете достаточно овощей и фруктов в течение дня.

Женщинам от 31 до 50 лет следует получать по 25 граммов клетчатки ежедневно, а мужчинам того же возраста нужно есть примерно 31 грамм клетчатки. И даже если вы думаете, что получаете это количество вещества существует большая вероятность, что это не так.

Приблизительно 90% женщин и 97% мужчин не придерживаются этих рекомендаций – в основном из-за того, что потребляют слишком много обработанной пищи и вредных напитков, в которых нет клетчатки.

Какие фрукты содержат больше клетчатки?

Вы уже знаете, что клетчатку можно найти в овощах и фруктах, а также бобовых и целоозерных продуктах. Самый простой способ получить больше клетчатки – заменить вредные сладости питательными и вкусными фруктами. И Эми Горин поделилась отличным списком наиболее питательных продуктов.

Авокадо

Всего в одной порции авокадо содержится 5 г клетчатки. Этот сливочный зеленый суперфуд может стать отличным дополнением к вашему утреннему рациону. Так что если вы будете съедать примерно 100 граммов в день, то получите 7 граммов клетчатки.

Есть авокадо можно в виде гуакамоле, или просто нарезанным класть на бутерброды и тосты. Также вы можете нарезать этот фрукт кубиками и класть его в различные салаты или даже добавлять в полосу.

Чернослив

Если вы любите сухофрукты, то самое время запастись питательным и очень полезным черносливом. Эти сушеные фрукты насыщены клетчаткой – всего из трех кусочков вы получите 4 грамма вещества. Именно из-за высокого содержания клетчатки чернослив часто используют для лечения запоров.

Малина

Эта ягода обладает не только невероятным вкусом, но и немало полезных для организма свойств. На самом деле все ягоды являются отличным источником и клетчатки, и многих антиоксидантов и микроэлементов. Но в семействе ягод малина все же отличается наибольшим количеством клетчатки рядом с ежевикой.



Малина содержит очень много клетчатки / Фото Pexels

В малине можно найти и растворимую, и нерастворимую клетчатку, и всего от одной порции вы получите 8 г вещества.

Зерна граната

Гранат – это отличный фрукт, чтобы добавить его в зимний рацион, ведь он содержит очень много клетчатки и прекрасно подходит. Есть его можно просто зернами, или же добавлять в салаты или на тосты – в любом случае фрукт принесет вам немало пользы.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Хурма

Хурма – это тот фрукт, который поможет вам и укрепить иммунитет в период простуд, и получить немало клетчатки. Эти желто-оранжевые фрукты становятся особенно вкусными и насыщенными именно в зимний сезон.

И съев всего одну хурму, вы получите 6 граммов клетчатки.

Киви

Киви – это одни из тех фруктов, которые также должны быть на вашей полке в холодильнике. Они содержат немало ферментов, ускоряющих пищеварение, а также 5 г клетчатки на один плод. Кстати, вы могли об этом не знать, но кожура киви тоже съедобна, так что не стоит ее остерегаться!