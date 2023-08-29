Абрикосы помогут оздоровиться: 5 причин добавить их в ежедневный рацион

Абрикосы содержат много витаминов, они богаты защитными растительными соединениями и клетчаткой.

Диетологиня Кэрри Торренс рассказала несколько преимуществ этого особенного фрукта. Смело добавляйте абрикосы в свой рацион, ведь они приносят немало преимуществ для организма человека: поддерживают здоровье глаз, кишечника, сердца, печени и иммунной системы.

Интересно Добавьте грейпфрут в рацион, чтобы улучшить состояние кожи

Защищает зрение

Оранжевая мякоть содержит каротиноиды – растительные источники витамина А, которые защищают наши глаза и замедляют начало возрастной дегенерации желтого пятна.

Лютеин – один из многих каротиноидов, содержащихся в абрикосах. Он играет центральную роль на протяжении всей нашей жизни, поддерживая остроту у людей.

Поддерживает эластичность кожи

Поскольку абрикосы богаты каротиноидами, они также играют полезную роль в здоровье кожи. Они защищают ее от старения, вызванного ультрафиолетовым излучением, загрязнением окружающей среды и курением. Употребляя абрикосы, вы улучшите сияние и упругость кожи.



Абрикосы очень полезны / Фото из Pexels

Поддерживает здоровье кишечника

Абрикосы богаты клетчаткой, а следовательно, влияют на микробиот нашего кишечника. Абрикосы также помогают предотвратить запоры.

Поддерживает сердечно-сосудистую систему

Абрикосы богаты защитными растительными соединениями и антиоксидантными веществами, эффективными в борьбе с сердечными заболеваниями. Они также содержат растворимую клетчатку, которая избирательно снижает уровень «плохого» холестерина, который считается фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Защищает печень

Антиоксиданты в абрикосах могут оказывать защитное действие против вредного воздействия алкоголя и других токсинов.