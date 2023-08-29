Абрикоси допоможуть оздоровитися: 5 причин додати їх до щоденного раціону

Абрикоси мають в собі багато вітамінів, вони багаті захисними рослинними сполуками та клітковиною.

Дієтологиня Керрі Торренс розповіла кілька переваг цього особливого фрукта. Сміливо додавайте абрикоси до свого раціону, адже вони приносять чимало переваг для організму людини: підтримують здоров’я очей, кишечника, серця, печінки та імунної системи.

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Захищає зір

Помаранчева м'якоть містить каротиноїди – рослинні джерела вітаміну А, які захищають наші очі та уповільнюють початок вікової дегенерації жовтої плями.

Лютеїн – один з багатьох каротиноїдів, що містяться в абрикосах. Він відіграє центральну роль протягом усього нашого життя, підтримуючи гостроту у людей.

Підтримує еластичність шкіри

Оскільки абрикоси багаті на каротиноїди, вони також відіграють корисну роль у здоров'ї шкіри. Вони захищають її від старіння, викликаного ультрафіолетовим випромінюванням, забрудненням навколишнього середовища та курінням. Вживаючи абрикоси, ви покращите сяйво та еластичність шкіри.



Абрикоси є дуже корисними / Фото з Pexels

Підтримує здоров'я кишечника

Абрикоси багаті на клітковину, а отже, впливають на мікробіоту нашого кишечника. Абрикоси також допомагають запобігти запорам.

Підтримує серцево-судинну систему

Абрикоси багаті захисними рослинними сполуками та антиоксидантними речовинами, які є ефективні у боротьбі із серцевими захворюваннями. Вони також містять розчинну клітковину, яка вибірково знижує рівень «поганого» холестерину, який вважається фактором ризику серцево-судинних захворювань.

Захищає печінку

Антиоксиданти в абрикосах можуть чинити захисну дію проти шкідливого впливу алкоголю та інших токсинів.