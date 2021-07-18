Какие действия и мысли отнимают у нас силы, а когда мы их обретаем
18 июля 2021 , 07:00Читати новину українською
Источник:Психологическая студия СЕНС
Каждая наша мысль или действие влияет на наше эмоциональное и физическое состояние. Они способны наполнить нас энергией, а могут полностью обессилить.
В психологической студии СЕНС описали ситуации, в которых люди теряют свои силы, а также охарактеризовали действия, которые наполняют нас энергией.
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Когда мы теряем силы
- Когда говорим "да", а на самом деле хотели сказать "нет".
- "Надеваем" улыбку, когда в действительности хотим заплакать.
- Убеждаем себя еще немного потерпеть, вместо того, чтобы спросить у себя, ради чего это все.
- Носим в себе обиду, а не озвучиваем то, в чем нуждаемся.
- Выполняем работу, которая нам не по душе.
- Обманываем себя и других.
- Боимся.
- Ожидаем, что кто-то, будто взмахом волшебной палочки, однажды изменит нашу жизнь.
- Считаем себя недостаточно хорошими, недостойными, неумелыми и злимся на себя.
Когда мы теряем силы / Фото pexels
Мы обретаем силы, когда:
- Общаемся с людьми, которые нас поддерживают и верят в нас.
- Отдыхаем и путешествуем.
- Преодолеваем свои страхи.
- Заботимся о своем теле и занимаемся телесными практиками.
- Освобождаем свое физическое пространство от ненужных вещей.
- Очищаем свое эмоциональное пространство.
- Говорим "нет", потому что так нам хочется сказать.
- Говорим "да", потому что действительно готовы сделать это.
- Начинаем заниматься тем, о чем давно мечтали.