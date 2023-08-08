Кому нельзя есть сало: диетология поразила ответом

Сало всегда было визитной карточкой Украины. Этот невероятный продукт прекрасно дополняет немало блюд и может поразить глубоким и насыщенным вкусом. Впрочем, далеко не всем сало пойдет на пользу.

Сало – это настоящий украинский суперфуд. Вы могли и не подозревать, однако оно может придать вашему организму немало пользы, если употреблять его в умеренных количествах. Но для некоторых людей даже немного этого продукта может навредить.

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Чем полезно сало

Сало лучше всего употреблять в соленом или маринованном виде, и именно так оно принесет больше пользы для вашего здоровья. После жарки и копчения продукт может потерять некоторые из этих свойств.

Опасения, что с салом в организм поступает значительное количество холестерина, слишком преувеличены и даже неправильны. При потреблении 20 – 30 граммов сала в день (рекомендуемое количество) в организм попадает 30 миллиграммов холестерина,

– поделилась диетология Наталья Самойленко.

В сале есть холин – витамин В-комплекса, участвующий в метаболизме. Также сало прекрасно влияет на сосуды и клеточные мембраны благодаря имеющимся в нем лецитину.



Сало содержит полезные витамины / Фото Pexels

Сало лучше кушать утром и в обед – именно в это время вы сможете получить много энергии от него. А если вы едите сало перед сном, это может ухудшить ваш сон.

Кому нельзя есть сало

Не стоит добавлять в свой привычный рацион этот продукт, если у вас проблемы с почками. Людям с больной печенью, острой фазой панкреатита и холецистита также лучше избегать сала.

Также проконсультироваться с диетологом перед употреблением этого продукта следует людям, стремящимся сбросить несколько килограммов. Сало очень калорийный продукт, и оно может спровоцировать неожиданный набор веса.

Также не стоит давать сало детям в раннем возрасте, ведь холестерин может негативно повлиять на здоровье малышей.