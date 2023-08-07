В большинстве своем критику вызывает употребление сахара, но не стоит забывать и о том, что в чрезмерных количествах вам может повредить и соль. Хотя сама по себе она не вредна, злоупотреблять ею нельзя.

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Как соль может навредить

Прежде всего, следует помнить, что натрий и соль – это не одно и то же. Соль состоит из двух компонентов – минералов натрия и хлорида, по 40% и 60% соответственно.

И на ваше здоровье будет негативно влиять именно натрий, если вы съедите его слишком много. В небольших количествах он помогает нервам и мышцам правильно функционировать и балансирует количество жидкости в организме.

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В день вы потребляете примерно 1500 миллиграммов этого соединения, иначе можете столкнуться с низким кровяным давлением и дисбалансом электролитов.



Небольшое количество соли нужно телу / Фото Pexels

Если в вашем организме мало натрия, вы почувствуете:

головокружение;

нехватка энергии и усталость;

тошноту;

головную боль.

Но большинство людей не испытывают проблемы с недостатком натрия, ведь он есть не только в соли, но и во многих других продуктах.

Сколько соли в день можно есть

Взрослым рекомендуют употреблять не более 2300 миллиграммов натрия в день, а это примерно одна чайная ложка соли. Если вы съедите больше этого количества, можете столкнуться с многочисленными проблемами со здоровьем.

Среди последствий излишка соли – отеки на лице и теле, ухудшение работы мозга и повышенное кровяное давление.

Также стоит задуматься об уменьшении потребления соли в случае, если вы часто ощущаете вздутие живота, жажду и бессонницу.