Некоторым людям нельзя есть свеклу: названы 5 категорий

Свекла является отличным сезонным овощем, и она также остается незаменимым ингредиентом главного украинского блюда – борща. Но, оказывается, свекла принесет пользу далеко не всем, кто ее употребляет.

Добавление свеклы в ежедневный рацион может дать вам немало преимуществ для здоровья, а также может и навредить некоторым людям, если употреблять его слишком много. О том, кому следует ограничить употребление этого овоща, рассказала диетология Энн Данахи.

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Камни в почках

У свеклы достаточно высокое содержание щавелевой кислоты, поэтому людям, которые придерживаются диеты с низким уровнем оксалатов, лучше избегать употребления большого количества свеклы.

Следует соблюдать осторожность с употреблением овоща из-за того, что кислота в нем может привести к образованию камней в почках.

Может вызвать анафилаксию

у некоторых людей может быть аллергия на свеклу, и анафилаксия – это самое плохое проявление аллергических реакций. Так что если после употребления свеклы вы чувствуете крапивницу. зуд, астму и отеки, это может означать, что вы аллергические к свекле.

Может вызвать расстройство желудка

Свекла содержит немало нитратов, а они могут привести к спазмам в животе. Кроме того, свекла в большом количестве у чувствительных людей может даже вызвать рвоту.

Повышение же уровня нитратов может привести к снижению кровотока и повышению частоты сердечных сокращений.

Может вызвать проблемы во время беременности

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Нитраты в свекле могут быть опасны и для беременных женщин, ведь они более чувствительны к воздействию этих веществ. Это может происходить потому, что в организме женщины естественным образом повышается уровень метгемоглобина в крови.

Избыток пищевых нитратов в организме может привести к таким симптомам, как нехватка энергии, головная боль, головокружение и сине-серая окраска кожи вокруг глаз и губ.



Свекла может быть вредна для беременных женщин / Фото Pexels

Может навредить печени

Исследования предполагают, что у людей, страдающих заболеваниями, связанными с накоплением металлов, свекла может вызвать некоторые расстройства печени. Чрезмерное потребление овоща может повлечь за собой накопление ионов в этом органе.