Кому нельзя пить вино: вот что рассказал эксперт

Независимо от того, хотите ли вы просто немного отдохнуть в конце дня с бокалом вина, или вы добавляете немного напитка к своему изысканному ужину, оно может влиять на ваше здоровье, и далеко не всегда наилучшим образом.

Вино – это напиток далековато не для всех. Некоторым людям не нравится его запах и вкус, но есть и другие вещи, которые могут указать, что вам не стоит пить вино. Об этом рассказала эксперт Кирстен Хикман.

Интересно Гранатовый сок может быть более полезным, чем вы представляете: почему его следует пить

Люди с диабетом

Если вы болеете сахарным диабетом, вам, безусловно, следует быть осторожными с потреблением вина. Оно может достаточно серьезно влиять на уровень сахара в крови, особенно если его пить натощак.

Употребление вина может привести к резкому падению уровня сахара в крови и даже тяжелой гипогликемии, которая в худшем случае может привести к диабетической коме.

Люди, принимающие обезболивающие или седативные

Успокаивающие и болеутоляющие препараты являются депрессантами – это значит, что они замедляют мозговую деятельность. Алкоголь делает то же самое. И, оказывается, именно алкоголь вызвал 18,5% обращений в отделение неотложной помощи в США согласно отчету 2014 года.



Вино не стоит совмещать с некоторыми лекарствами / Фото Pexels

Люди, принимающие дисульфирам

Дисульфирам – это препарат, который используется для лечения хронического алкоголизма и может иметь достаточно серьезные побочные эффекты, если сочетать его с вином.

Если вы употребляете алкоголь вместе с этим препаратом, вы можете почувствовать головную боль, рвоту, тошноту, слабость, изменения в дыхании и частоте сердечных сокращений.

Люди с астмой

Вы могли об этом не знать, но если вы страдаете от астмы, бокал или два вина могут сделать вас даже более восприимчивыми к симптомам.

У людей с астмой может возникнуть побочная реакция на вино из-за чувствительности к сульфитам. Так что если вы хотите дышать легче, вам следует избегать вина в своем рационе.