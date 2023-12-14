Кому не можна пити вино: ось що розповів експерт

Незалежно від того, чи ви хочете просто трохи відпочити наприкінці дня з келихом вина, чи ви додаєте трохи напою до своєї вишуканої вечері, воно може впливати на ваше здоров'я, і далеко не завжди найкращим чином.

Вино – це напій далеко не для всіх. Деяким людям не подобається його запах та смак, та є і інші речі, які можуть вказати, що вам не варто пити вино. Про це розповіла експертка Кірстен Хікман.

Цікаво Гранатовий сік може бути кориснішим, ніж ви уявляєте: чому його варто пити

Люди з діабетом

Якщо ви хворієте на цукровий діабет, вам, безумовно, варто бути обережними із споживанням вина. Воно може досить серйозно впливати на рівень цукру в крові, особливо, якщо його пити натщесерце.

Вживання вина може призвести до різкого падіння рівня цукру в крові та навіть важкої гіпоглікемії, яка у найгіршому випадку може призвести до діабетичної коми.

Люди, що приймають знеболювальні або седативні

Заспокійливі та болезаспокійливі препарати є депресантами – а це значить, що вони сповільнюють мозкову діяльність. Алкоголь робить те саме. І, виявляється, саме алкоголь спричинив 18,5% звернень до відділення невідкладної допомоги у США згідно зі звітом 2014 року.



Вино не варто поєднувати з деякими ліками / Фото Pexels

Люди, які приймають дисульфірам

Дисульфірам – це препарат, який використовується для лікування хронічного алкоголізму, і він може мати досить серйозні побічні ефекти, якщо поєднувати його з вином.

Тож якщо ви вживаєте алкоголь разом із цим препаратом, ви можете відчути головний біль, блювоту, нудоту, слабкість, зміни у диханні та частоті серцевих скорочень.

Люди з астмою

Ви могли про це не знати, та якщо ви страждаєте від астми, келих чи два вина можуть зробити вас навіть більш сприйнятливими до симптомів.

У людей з астмою може виникнути побічна реакція на вино через чутливість до сульфітів. Тож якщо ви хочете дихати легше, вам варто уникати вина у своєму раціоні.