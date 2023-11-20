Корейская тренировка "песочные часы": какие упражнения делать для тонкой талии

Если вы ищете тренировки, которые сможете выполнять дома, не тратя слишком много времени на них, то корейская тренировка для потери веса и достижения тонкой талии подойдет для вас идеально.

Тренировка – это очень важная часть похудения, так что если вы хотите потерять несколько килограммов и подтянуть живот, вам следует добавить в свой распорядок дня несколько полезных упражнений. Эксперт по пилатесу Ширлин Ким поделилась 10-минутной тренировкой для достижения фигуры "песочные часы".

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Поднимание ног

Для выполнения первого упражнения вам нужно опуститься на колени, а руки поставить перед собой на ширине плеч и упереться в пол. После этого вам нужно одновременно поднять правую ногу и левую руку так, чтобы они вместе с туловищем образовали одну ровную линию.

Задержитесь в этой позиции на несколько секунд, а затем вернитесь в исходное положение. Затем повторите упражнение с противоположной ногой и рукой. Для получения наилучшего результата вам нужно повторять эту тренировку в течение минуты; внимательно следите за тем, чтобы на протяжении всего выполнения упражнения ваша спина оставалась прямой.



Подъем ног полезно для похудения / Фото Pexels

Поднимание ног лежа

Это упражнение также поможет вам укрепить пресс и достичь более тонкой талии. Очень эффективна она и в сожжении жира на животе. Для того чтобы выполнить упражнение, лягте на спину, колени согните так, чтобы ступни все еще крепко касались земли.

После этого поднимите ноги на 90 градусов, все еще держа их изогнутыми. Поднимайте и опускайте их так, чтобы они не касались земли в течение 30 секунд. Старайтесь во время упражнения не отрывать руки от пола.



Подтянутый пресс важен для потери веса / Фото Pexels

Планка с бегом

Планка – это одно из самых эффективных только существующих упражнений для пресса. Но для того чтобы сделать ее более сложной, вы можете попытаться имитировать движения бега во время бега.

Тренировка по пилатесу полезна для здоровья / YouTube-канал Ширлин Ким

Для этого сначала займите стартовую позицию планки, а после этого поочередно подтягивайте к груди по ноге. Повторяйте упражнение в течение 30 секунд.