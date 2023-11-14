Свекла имеет немало преимуществ для здоровья, но ее приготовление может занять немало времени. Так что если вы заняты, отличная новость для вас: этот корнеплод можно добавить в рацион даже в сыром виде. О том, как именно это делать, рассказала диетолог Клаудия Томпсон.

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Может улучшить давление

Свекла известна тем, что содержит высокую концентрацию органических соединений, называемых нитратами. А одно из исследований 2017 года ‌Nutrients‌ показало, что нитраты могут быть очень полезны для здоровья сердца.

Сырая свекла может улучшить артериальное давление благодаря содержанию нитратов,

– поделился зарегистрированный диетолог Джастин Чан.

Свекольный сок может быть очень полезен для снижения АД у людей с гипертонией, кроме того, это также может уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и связанной с ними смертности.

Повышает спортивную выносливость

Свекольный сок и даже порошок из этого овоща становятся популярны среди спортсменов, ведь они могут повысить выносливость и продуктивность во время тренировок.

Свекла может помочь увеличить приток крови и кислород, который доставляется мышцам во время тренировки. Неудивительно, что в результате свекольный сок может улучшить ваши спортивные результаты,

– рассказал диетолог.

Особенно полезны нитраты в свекле для уменьшения усталости и повышения мышечной силы, поэтому попробуйте выпить немного сока этого корнеплода перед тем, как пойдете тренироваться в следующий раз.



Свекла полезна для занятий спортом / Фото Pexels

Помогает при боли в мышцах

Не менее важно и то, что вы едите после тренировки, ведь это помогает восстановить мышцы. И свекольный сок может прийти на помощь и здесь – исследование в Journal of Dietary Supplements показало, что свекла может способствовать более быстрому восстановлению после тренировок и улучшению состояния мышц.

Уменьшает риск рака

За красный оттенок свеклы отвечает один яркий пигмент – беталаин, и он может предоставить вашему организму некоторые преимущества. В частности, он оказывает антиоксидантное действие и может также оказывать противоопухолевое действие. Свекольный сок может предотвращать рост раковых клеток и уменьшать общее воспаление.

Впрочем, несмотря на все полезные свойства свеклы, вы должны помнить и о том, что ее потребление следует ограничить людям, склонным к образованию камней в почках. Это потому, что свекла содержит много оксалатов, а они могут способствовать этому заболеванию.