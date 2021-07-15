Косметолог назвала основные ошибки в уходе за кожей лица летом

Кожа лица всегда нуждается в уходе. А летом особенно тщательного, ведь жара влияет на здоровье. Поэтому нужно знать основные правила, чтобы не получить неприятные последствия.

О том, какие ошибки не надо допускать рассказала косметолог Ольга Петрунина. По ее мнению, главное – это не трогать лицо руками никогда, а летом особенно.

Читайте также: Что есть для здоровья кожи: перечень продуктов

"В моменты, когда мы бездумно трогаем кожу, руки и лицо – грязные. Летом лицо сильнее потеет, пыль, косметика – всю эту грязь мы распространяем руками по коже", – рассказала врач.

Отсутствие защиты от солнца.

Солнце – это главный враг нашей кожи. Если индекс УФ выше двух – крем с SPF обязателен.

Утром вы нанесли крем с SPF и находитесь с ним весь день под открытым солнцем. Если суммарно вы проводите на открытом солнце более двух часов и при этом индекс УФ выше двух, то SPF нужно обновлять каждые 2 часа,

– отметила Ольга Петрунина.

Многие слоев косметики

Летом жара, а еще хуже, когда на лице не один слой косметики.

"Сыворотка + дневной крем + крем с SPF + тональный крем. Я против накопления слоев косметики, в жару особенно. Выбирайте такой крем с SPF, который заменит уходовый. Это позволит не обременять кожу слоями кремов", – написала косметологиня.

Отсутствие ухода

Другая проблема, когда хотят "не обременять кожу в жару". Однако не стоит забывать о базовом уходе – это средства для умывания, тоник, кремы для век и лица.

Зимний крем

Врач напомнила, что весной и летом мы пересматриваем свой уход и обновляем его. Зимний тяжелый и плотный крем заменяем на более легкий по текстуре (эмульсия, гель). Учитываем также состав: в зимнем креме могут быть компоненты, недопустимы для летнего сезона.

Бесконтрольное использование кислот

Кислоты – наши друзья и помощники, но только в случае их грамотного применения. Летом с ними нужно быть особенно осторожными. Бездумное применение приведет к плачевным последствиям, которые не всегда возможно устранить. Кислоты должен назначать специалист.

Скрабы

Особенно сокровища на основе натуральных компонентов (абрикосовых косточек, кофе). Они травмируют кожу, создают микротравмы, приводящие к появлению новых проблем или усиление существующих. Выбирайте энзимные пилинги – летом это лучший вариант отшелушивание.

Злоупотребление термальной водой

Летом нам хочется освежить и увлажнить кожу из-за жары. Многие покупают термальную воду, но она не увлажняет кожу. Испаряясь, она вытягивает собственную влагу из кожи. Не стоит использовать ее чаще 2 – 3 раз в день, иначе она может привести к обезвоживанию.