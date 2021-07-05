Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Мила Микитюк. Она отметила, что внешний уход важен и какой бы качественный он ни был, все равно надо начинать с средины.

Читайте также: Ускоряют старение и вредят организму: какие продукты нужно убрать из рациона

Продукты для красивой кожи

Фрукты, ягоды, овощи, зелень богаты клетчаткой и витаминами В и С. Они стимулируют синтез коллагена, способствуют обновлению кожи и лишают ее от токсинов

Брокколи, томаты, цитрусовые, черная смородина, черника или клубника, батат и киви – это источники витамина С.

Спаржа, шпинат и другие темно-зеленые листовые овощи, которые богаты витамином Е. Он эффективно борется с возрастными изменениями. Также витамин К, который предотвращает появление темными кругами под глазами.

Тыква, морковь, батат – богатые витамином А, который выравнивает тон кожи и помогает поддерживать ее здоровье.

Шпинат и папайя – источники лютеина, который способствует обновлению клеток. Оранжевые и красные плоды помогут предотвратить недостаток бета-каротина и витамина А.

Авокадо и бананы – меланина.



Фрукты и овощи полезны для кожи \ Photo by Jannis Brandt on Unsplash​

Хурма, гранаты и зеленые яблоки – гемоглобина.

Цельнозерновые крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, бобовые – источники клетчатки и витамина В. Гречка, овсянка, рис, булгур и другие крупы усваиваются постепенно и не вызывают резких скачков сахара в крови, а значит, и уровень инсулина остается равным – кожа меньше подвержена старению и воспалительным процессам.

Бобовые: фасоль, нут, чечевица, маш и другие. Это источники фитоэстрогенов, которые помогают поддерживать гормональный баланс в организме, который является базой для сохранения здоровья и молодости кожи.

Рыба и морепродукты – обеспечат организм белком, меланином, цинком, витамином В и Омега-3.

Орехи – источник Омега-3, меланина, витаминов Н и Е. Достаточно совсем небольшой порции в день.

Нежирное мясо – обеспечит организм белком, железом, витаминами А и Н.

Не забывайте о воде! Она помогает восстановить кожу, пострадавушую от солнца, ветра и пересушенного отопительными приборами воздуха, вернуть ей гладкость и упругость, избежать шелушения. И помните: от сладкого – морщины и акне, от фастфуда – воспаление и аллергия.