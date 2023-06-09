Вашему телу срочно нужны омега-3 жирные кислоты: главные признаки

Сбалансированное здоровое питание, качественный сон и физическая активность – это залог здорового организма, способного выполнять все ваши планы бесперебойно.

Однако нет идеальных планов питания или полностью здоровых тел, да и обеспечить в темпах обыденности организм витаминами мы успеваем не всегда. О дефиците важнейших может известить кожа.

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Как распознать дефицит омега-3

Омега-3 жирные кислоты – один из важнейших элементов для организма, это часть наших клеточных мембран, главный компонент для нескольких гормонов и регулятор воспаления, которое нужно телу как защитный механизм от инфекций и травм.

Длительное воспаление, возникающее в результате ряда возбудителей, может перестать нам помогать и вызвать хронические заболевания, такие как болезни сердца, диабет, артрит, болезнь Альцгеймера и некоторые виды рака. Именно поэтому важно следить за главным его регулятором – Омега-3 жирными кислотами. Первые сигналы их дефицита подаст кожа, в частности, вы можете столкнуться с:

чрезмерной сухостью;

загрубением;

появлением перхоти.

Также ваши ногти могут стать ломкими, беспокоить головные боли и боли в желудке.

Омега-3 жиры важны для работы мозга, и низкое потребление может оказать негативное влияние на поведение, память и настроение. Низкое потребление связано и с проблемами поведения, такими как гиперактивность-импульсивность, тревога, проблемы со сном и трудности с обучением у некоторых детей,

– предупреждает исследователь Джастин Батлер.

Во взрослом возрасте дефицит важнейшего компонента увеличивает риски неврологических и поведенческих расстройств, таких как депрессия, шизофрения, болезнь Альцгеймера и синдром дефицита внимания с гиперактивностью.

Продукты, в которых много омега-3: