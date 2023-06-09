Авокадо поможет людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или желудочно-кишечного тракта, хорошо повлияет на нервную систему, уменьшит чувство усталости и сонливости, а также улучшит общее состояние организма. Хотя эту пользу получат не все. 24 канал рассказываем, кому же не повезло.

К слову Кому категорически нельзя употреблять яйца: будьте осторожны

Кому не нужно есть авокадо

Прежде всего, нужно соблюдать осторожность, если до этого вы никогда не употребляли этот фрукт, и медленно вводить его в свой рацион, ведь не знать, как ваш организм отреагирует на большое количество жиров и специфический состав.

Следует избегать кожуры и косточки, ведь они достаточно токсичны. Категорически нельзя употреблять авокадо людям с болезнями печени и желудочно-кишечного тракта. Осторожными следует быть женщинам, которые кормят грудью, и больным диабетом.



Авокадо подойдет не всем / Фото Pexels

Не надо давать зеленый фрукт детям, ведь он достаточно тяжел для пищеварения. Это может вызвать проблемы с желудком, расстройство, тошноту и даже боли в животе. Не стоит забывать и об индивидуальной непереносимости.

Авокадо не порадует белком и некоторыми минералами, которые обязательно должны быть в рационе. Обязательно сочетайте его с другими продуктами. Есть немало омега-3 кислот, которые при отдельных генетических особенностях могут препятствовать усвоению холестерина в организме.