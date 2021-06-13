Красные маячки: на что следует обратить внимание при выборе психолога

Иногда после первого визита к психологу у человека могут возникнуть сомнения, что этот специалист достаточно компетентен, чтобы помочь. Однако это вовсе не означает, что все психологи одинаковы.

Это лишь говорит о том, что вы обратились не к "своему" специалисту, говорит психолог Марьяна Франко, и вам следует поискать другого. Она выделила несколько "красных флажков", которые помогут определить, тот ли перед вами специалист, который нужен именно вам.

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Психолог не может сориентировать вас в продолжительности терапии

Франко отмечает, если вы обратились к психологу потому, что нуждаетесь в постоянном саморазвитии и личностном росте, тогда этот процесс может быть действительно длительным.

Другое дело, если у вас возник какой-то актуальный вопрос или расстройство. В таком случае, в соответствии с протоколами работы, специалист должен сориентировать вас, сколько времени уйдет на решение вашей проблемы и когда можно ожидать положительных сдвигов.

Вас не ориентируют в вашем статусе, нет заключений и рекомендаций

Хотя психолог и не может ставить диагноз или давать советы, однако, по словам Франко, он может объяснить свои наблюдения, сделать прогноз и направить вас к узкому специалисту, если вы в этом нуждаетесь.

Он должен объяснить, какой психотерапевтический метод рекомендует вам, как этот подход работает и какие варианты решения вашей проблемы он видит.

Психолог пытается стать для вас важным человеком

Психолог – это помогающая профессия, и его задача помочь вам справиться с вашими жизненными трудностями, а не быть вашими "костылями". Потому что это уже не о развитии, а о зависимости,

– резюмирует Франко.



Найдите психолога, который будет вам подходить / Фото pexels

Работает "со всем"

Прежде чем начать терапию у того или иного специалиста, психолог советует выяснить, с чем он работает, а с чем нет. Она добавляет: настоящий специалист всегда понимает границы своей компетентности.

Однако, если он утверждает, что работает абсолютно со всем, это должно вас насторожить, ведь нет "олимпийского чемпиона во всех видах спорта".

Психолог берет на себя функцию "бога"

По словам Франко, психолог не должен вам обещать, что он точно решит вашу проблему, потому что это лишь его предсказания, которые не доказаны наукой. Специалист может сделать прогноз в соответствии с методом психотерапии, в котором он работает.

Нет ощущения безопасности и доверия

Выбирая специалиста, Франко советует обратить внимание, чувствуете ли вы безопасно и комфортно рядом с ним.

Потому что терапия – это не всегда приятный процесс, и когда станет больно или неприятно, нужно понимать, что вы сможете довериться и сказать об этом своему психологу,

– говорит Марьяна Франко.

Ведь каждый человек имеет свою уникальную личность и видение мира, и психологи не являются исключением.