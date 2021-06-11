Перестаньте сравнивать себя с другими

Если сравниваете себя с друзьями в социальных сетях или свою зарплату с прибылью друга – это не считается здоровым состоянием. Исследование 2018 года, которое опубликовали в журнале "Personality and Individual Differences", продемонстрировало связь между завистью и чувствами к себе.

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Ученые обнаружили, что люди, которые сравнивали себя с другими, чувствовали зависть. Чем больше они ее переживали, тем хуже они относились к себе.

Если чувствуете зависть к чужой жизни, напомните себе о собственных силах и успехах. Подумайте о том, чтобы вести дневник благодарности, который поможет сосредоточиться на своих достижениях, а не на жизни других людей.

Окружите себя позитивными людьми

Обратите внимание на то, что друзья вас заставляют чувствовать: вдохновляют или огорчают, осуждают или принимают? Люди, с которыми проводите время, влияют на мнения и отношения к себе больше, чем кажется. Если вам плохо после общения с конкретным человеком, возможно, пришло время попрощаться. Окружите себя людьми, которые вас любят и хотят для вас лучшего.



Окружите себя позитивными людьми / Фото Dailymotion

Заботьтесь о своем теле

Трудно чувствовать себя хорошо, если злоупотреблять своим самочувствием. Когда вы заботитесь о себе, то делаете что-то положительное для своего ума, тела и духа, поэтому, естественно, что это поможет чувствовать себя более уверенно.

Несколько практик ухода за собой, которые помогут укрепить уверенность:

Диета. Когда вы подпитываете тело правильной пищей, то чувствуете себя здоровыми, сильными и энергичными, что приведет к лучшему самочувствию.

Когда вы подпитываете тело правильной пищей, то чувствуете себя здоровыми, сильными и энергичными, что приведет к лучшему самочувствию. Спорт. Исследование 2016 года, опубликованное в журнале "Neuropsychiatry Disease and Treatment", показало, что в люди чувствуют себя увереннее, когда улучшается их внешний вид.

Исследование 2016 года, опубликованное в журнале "Neuropsychiatry Disease and Treatment", показало, что в люди чувствуют себя увереннее, когда улучшается их внешний вид. Медитация. Она может помочь повысить уверенность несколькими способами. Во-первых, распознать и принять себя. Во-вторых, научит, как прекратить негативные разговоры с самим собой и отключиться от любой болтовни, что мешает уверенности.

Она может помочь повысить уверенность несколькими способами. Во-первых, распознать и принять себя. Во-вторых, научит, как прекратить негативные разговоры с самим собой и отключиться от любой болтовни, что мешает уверенности. Сон. Экономия времени на сон может негативно сказаться на ваших эмоциях. В то же время исследования показывают, что хороший сон связан с положительными чертами личности, включая оптимизм и чувство собственного достоинства.

Будьте добры к себе

Относитесь к себе доброжелательно, когда допускаете ошибку или неудачу. Это позволяет стать более эмоционально гибким и лучше справляться со сложными эмоциями, а также усиливает связь с собой и другими.

Вот несколько примеров, как переформулировать свои мысли в более позитивный образ мышления:

Вместо того чтобы говорить себе: "Я не могу с этим справиться" или "Это невозможно", попробуйте напомнить себе: "Ты справишься" или "Все, что мне нужно сделать, это попробовать".

попробуйте напомнить себе: "Ты справишься" или "Все, что мне нужно сделать, это попробовать". Вместо того чтобы говорить себе: "Я ничего не могу сделать правильно" , когда вы делаете ошибку, напомните себе: "В следующий раз у меня получится лучше" или "По крайней мере, я чему-то научился".

, когда вы делаете ошибку, напомните себе: "В следующий раз у меня получится лучше" или "По крайней мере, я чему-то научился". Вместо того чтобы говорить, что вы "ненавидите" публичные выступления, используйте более мягкое слово, например "не нравится", и напомните себе, что "у всех есть сильные и слабые стороны".

Встреться со своими страхами

Перестаньте откладывать дела, которых боитесь, к тому времени, когда почувствуете себя увереннее. Например, приглашать кого-то на свидание или подавать заявку на повышение. Лучший способ укрепить свою уверенность – это противостоять собственным страхам.

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Практикуйтесь, встречайтесь со своими страхами. Если вы боитесь или думаете, что все испортите – пробуйте. Скажите себе, что это просто эксперимент, чтобы увидеть, что произойдет.