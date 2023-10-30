Всего лишь 2 специи улучшают здоровье мозга, сердца и тела: вам нужно о них знать
Источник:She Finds
Мы знаем о пользе определенных продуктов, но даже не задумываемся о том, что некоторые виды специй также могут быть для нас целебными. Если употреблять их каждый день, то вы улучшите здоровье мозга, сердца и тела.
Специи не только придают нашим блюдам вкус, но и улучшают наше здоровье. Оказывается, несколько специй могут бороться с воспалением, улучшать когнитивные функции, укрепить здоровье сердца и даже помочь похудеть.
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Диетологиня Крутика Нанавати рассказала, что для того, чтобы получить вышеперечисленные преимущества, следует добавлять каждый день в свой рацион куркуму и корицу.
Куркума
Эта специя имеет удивительные противовоспалительные свойства, которые помогают предотвращать старение мозга, улучшает здоровье сердца и хорошо влияет на тело, поскольку его часто используют для похудения.
Диетологиня отмечает, что куркумин может помочь в профилактике сердечных заболеваний и улучшить когнитивные функции за счет уменьшения окислительного стресса и воспаления. Куркуму можно добавлять в разнообразные соусы, супы и блюда.
Корица
Корица содержит противовоспалительные и антиоксидантные свойства благодаря высокому содержанию коричневого альдегида.
Корица может снизить кровяное давление и уровень холестерина, способствуя общему здоровью сердца,
– отметила диетология.
Добавляйте корицу к овсянке или выпечке или к напиткам – кофе или чаю.