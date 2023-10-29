Суперфуд – это довольно громкое слово, и им называют немало продуктов. Подразумевается то, что они могут быть удивительно полезными для здоровья. И потому, что обычно эти продукты дорогие, многие считают идею включить их в свой рацион недостижимой. О том, какую именно еду стоит есть осенью, рассказала диетолог Симон Арунян.

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Бобовые

К семейству бобовых относится немало разных продуктов, и все они очень полезны для вашего здоровья. Вы можете добавить в свой рацион горох, фасоль, чечевицу и нут, ведь они наполнены белками и содержат немало питательных веществ, многие люди не потребляют в достаточном количестве.

Например, нут содержит большое количество незаменимых аминокислот, кроме некоторых, которые можно получить, если добавите в свой рацион злаки. Некоторые данные показывают, что употребление нута может привести к снижению риска заболевания сердечными болезнями, диабетом 2-го типа и даже некоторых видов рака.

Грибы

Эти продукты могут стать недорогим дополнением ко многим блюдам и сохранят ваш бюджет без ущерба для вкуса. Грибы имеют достаточно "мясную консистенцию", так что могут стать неплохой заменой более дорогому мясу.

Попытайтесь в говяжьем фарше заменить его половину на нарезанные грибы, и вы сразу заметите, как это повысит питательность пищи, которую вы готовите.

Кроме того, в грибах содержится немало чрезвычайно полезных для здоровья веществ, например селена и ниацина. А после того, как грибы подвергаются воздействию ультрафиолетового света, они становятся единственным продуктом, содержащим витамин D.



Грибы очень полезны для здоровья / Фото Pexels

Яйца

Яйца – это невероятный источник белка, а также макроэлементы, помогающие нарастить мышцы. Эти продукты, особенно желтки, наполнены питательными веществами, которые помогают поддерживать здоровье во множество различных способов.

Если вы хотите улучшить состояние вашего сердца, яйца могут прийти на помощь, ведь, несмотря на многочисленные мифы, они не являются фактором риска высокого холестерина и не приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Чернослив

Этот сухофрукт может стать очень важной частью бюджетного рациона, ведь может способствовать плотности костей и содержит немало полезных питательных веществ. Кроме того, он может храниться в вашем амбаре в течение довольно длительного времени – шесть месяцев, а это гораздо дольше, чем могут лежать свежие продукты.

Морковь

Хрустящая морковь очень дешева, однако это никак не влияет на то, что она очень полезна. Морковь содержит много питательных веществ, которые полезны для здоровья сердца, глаз и мозга.

Этот корнеплод прекрасен еще и тем, что его можно употреблять множеством различных способов: добавлять в рагу и супы, варить, жарить, тушить или есть сырой.