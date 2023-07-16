Как увеличить шансы забеременеть: простые и легкие советы, которые вас удивят

Если соблюдать определенные привычки образа жизни к зачатию, то забеременеть можно легко. Родительство – это невероятно прекрасная вещь, впрочем, не каждой паре удается быстро зачать ребенка. Это дело требует от вас большой ответственности.

Ради собственного здоровья и здоровья будущего ребенка очень важно заботиться о себе и правильно планировать все шаги. Чтобы завести ребенка, вам нужно изменить образ жизни.

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Женщинам нужно максимально заботиться о себе и подготовить свое тело к беременности. Определенные советы по увеличению шансов беременности рассказала консультант по фертильности Ниша Пансаре.

Поддерживайте здоровый вес

Если вы будете поддерживать здоровый вес, то шансы зачать и родить здорового ребенка – увеличатся. Исследование, опубликованное в журнале Pediatric Research, показало, что ожирение беременных женщин может привести к осложнениям. Если у вас избыточный вес, постарайтесь сбросить лишние килограммы до беременности.

Регулярные занятия спортом улучшают общее самочувствие и фертильность. Врач Пансаре рекомендует 30 минут быстрой ходьбы, бега трусцой, плавания, езды на велосипеде или бег ежедневно.



Следуйте здоровому весу / Фото с Pexels

Ешьте здоровую пищу

Для улучшения репродуктивного здоровья крайне важно соблюдать диету. Она включает сбалансированное питание, состоящее из свежих фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, бобовых и чечевицы. Эти продукты помогают беременности гладко протекать.

Избегайте нездоровой, консервированной и обработанной пищи, а также запретных наркотиков, которые могут привести к проблемам с фертильностью. Вы также должны сократить потребление кофеина, поскольку он может повлиять на качество яйцеклеток и здоровье вашего будущего ребенка.

Найдите правильное время, чтобы забеременеть

В вашем менструальном цикле есть определенное время, которое может помочь вам забеременеть. Ваша влагалищная слизь станет прозрачной и скользкой непосредственно перед процессом овуляции. Это позволяет сперматозоидам легко подплыть к яйцеклетке во время овуляции. Эксперт говорит, что это лучшее время для секса, чтобы забеременеть.

Избегайте продуктов, содержащих химические вещества

Заботиться о своем здоровье и родных – легко, если выбираетеПрепараты этой компании сочетают немецкое качество, натуральный состав и проверенную эффективность. Здоровье – самая высокая ценность.

Когда вы пытаетесь забеременеть, очень важно держаться подальше от ненужных химических веществ, которые могут снизить ваши шансы на беременность. По словам врача Пансаре, некоторые химические вещества в определенных продуктах могут влиять на репродуктивное здоровье женщины и снижать шансы забеременеть. Лучше избегать использования любых продуктов, содержащих химические вещества.

Соблюдайте гигиену полости рта

Согласно нескольким исследованиям, бактерии во рту могут увеличить риск бесплодия у женщин. Врач говорит, что женщине необходимо позаботиться о гигиене полости рта еще до беременности. Заболевания десен могут увеличить риск развития проблем с беременностью. Поэтому соблюдайте осторожность и регулярно посещайте стоматолога.



Важно соблюдать гигиену полости рта / Фото с Pexels

Проверьте наличие заболеваний

Если у вас есть основное заболевание, оно может повлиять на фертильность, включая синдром поликистозных яичников, эндометриоз, диабет и инфекции, передающиеся половым путем, такие как хламидиоз. Убедитесь, что вы здоровы!