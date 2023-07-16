Туалетную бумагу люди стали покупать еще в 1890 году. В 1942 году появилась первая мягкая 2-слойная туалетная бумага. А в 1960-х годах свет увидел бумагу разных цветов.

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Это было очень полезное и удобное изобретение, однако специалисты стали все чаще говорить о вреде туалетной бумаги.

Из чего делают туалетную бумагу

Туалетная бумага изготавливается либо из дерева, либо из переработанной бумаги.

Входящая в туалетную бумагу из дерева

Жесткая древесина. Туалетная бумага на 70% состоит из жесткой древесины (дуб, клен) с короткими волокнами, придающими бумаге мягкости.

Туалетная бумага на 70% состоит из жесткой древесины (дуб, клен) с короткими волокнами, придающими бумаге мягкости. Мягкая древесина . Туалетная бумага на 30% состоит из хвойных пород (пихта, сосна), содержащих длинные волокна. Они делают бумагу крепкой.

. Туалетная бумага на 30% состоит из хвойных пород (пихта, сосна), содержащих длинные волокна. Они делают бумагу крепкой. Химические вещества используются для извлечения из древесины волокон, используемых в промышленном производстве.

используются для извлечения из древесины волокон, используемых в промышленном производстве. Отбеливатель. Производители первичной бумаги используют диоксид хлора (отбеливатели на основе хлора). Вода пропитывает смесь и соединяет все ингредиенты.



Из чего производят туалетную бумагу / Фото из открытых источников

Входящая в туалетную бумагу из переработанной бумаги

Бумага . Газета и офисная бумага.

. Газета и офисная бумага. Отбеливатель . Для отбеливания материалов используют озон, кислород, перекись водорода и гидроксид натрия.

. Для отбеливания материалов используют озон, кислород, перекись водорода и гидроксид натрия. Химикаты и вода.

Ущерб туалетной бумаге

Как оказалось, туалетная бумага, которую мы все знаем, может быть вредна для нашего здоровья. При ее производстве используется большое количество химических веществ. Некоторые из них могут оказаться опасными.

Фталаты. Наличие фталатов может оказывать негативное влияние на эндокринную систему и репродуктивную функцию.

Хлор. Чтобы сделать бумагу белой, используются полулеткие хлорорганические соединения (SVCOCs).

Полициклические ароматические углеводороды могут вызывать аллергические реакции и нарушения работы эндокринной системы.



Туалетная бумага может быть вредной для нашего здоровья / Фото из 5-minute crafts

Формальдегид и его производные используются для изготовления бумаги, но это канцерогенный агент, который может вызвать раздражение кожи.

Туалетная бумага из переработанных продуктов может содержать бисфенол. Он оказывает негативное влияние на эндокринную систему и может повлечь за собой проблемы с репродуктивной функцией, раннее половое созревание и рак молочной железы.

Красители в туалетной бумаге может вызвать местный контактный дерматит (аллергию).

Ароматизированная туалетная бумага может раздражать уретру и вызвать инфекции мочевыводящих путей у некоторых женщин.

Использование туалетной бумаги также может усугубить проблемы с чувствительностью вокруг ануса. Людям с проблемами дефекации, зудом и проблемами с кишечником не рекомендуется пользоваться туалетной бумагой.

Чем заменить туалетную бумагу

Биде – отличная альтернатива туалетной бумаге. Специалисты говорят, что в нем есть преимущества.