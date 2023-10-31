Утренняя медитация может изменить вашу жизнь: почему она так полезна

31 октября 2023, 19:38
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Источник:

Healthline

Утренняя медитация поможет вам настроиться на будущий день. Это хороший способ улучшить самочувствие и принести преимущества для физического и психического здоровья.

Медитация – это определенная техника для концентрации разума, помогающая объединить тело и разум. В аспекты концентрации входит релаксация, внимательность и духовное развитие.

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Для медитации нет какого-то конкретного времени, ее можно делать в любое время, впрочем утром она является самой эффективной. Инструктор по медитации Эйне Рок говорит, что медитация утром задает тон в оставшийся день.

Утро – это естественное спокойное время, так что ранняя медитация может помочь начать день на положительной и сосредоточенной ноте.

Утренняя медитация закладывает основу покоя и равновесия на будущий день. Это помогает сосредоточить разум, справиться со стрессом и повысить общее эмоциональное благополучие,
– отметила Эйне Рок.

Исследования показывают, что 13 минут медитации в день достаточно, чтобы заметить в жизни положительные изменения.


Утренняя медитация способна улучшить вашу жизнь.

Примеры форматов медитации включают:

  • медитация осознанности;
  • духовная медитация;
  • сосредоточенная медитация;
  • мантра-медитация;
  • трансцендентальная медитация;
  • медитация любящей доброты;
  • прогрессирующая релаксация;
  • визуализация;
  • сосредоточенное дыхание;
  • медитация с информацией о травме.

Как начать медитировать

Начните медитировать с 5-10 минут. Выделите время для медитации. Исследуйте разные места в своем доме, чтобы выбрать то место, где вам медитируется лучше всего.

Попробуйте для себя разные медитационные практики, чтобы найти ту, которая вам будет больше всего подходить. Сначала используйте вспомогательные средства – программы для медитации или успокаивающую музыку.

Автор: Юлія Турелик