Вероятно, вам приходилось видеть специальные устройства для тренировки талии, помогающие уменьшить жир на животе и сделать его более плоским и подтянутым. Что ж, эти приборы недействительны, и вам лучше укрепить свой пресс и живот с помощью специальных упражнений. О том, какие именно тренировки подойдут лучше всего, рассказала эксперт по фитнесу Дженнифер Коэн.

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Боковая планка со скручиваниями

Для того чтобы выполнить это упражнение, вам нужно занять позицию у бокового звена и поставить ноги друг на друга. Если вы стоите на левом предплечье, уложите правую руку за голову и держите там, а затем локоть этой руки прижмите к полу.

Во время боковой планки старайтесь максимально напрягать косые мышцы, проходящие сбоку от талии и живота и соединяющие ребра с тазом.



Планка очень полезна для пресса / Фото Pexels

Велосипедные скручивания

Для выполнения этого упражнения нужно лечь на спину и завести руки за голову. Поднимите ноги, чтобы колени были согнуты под углом в 90 градусов. Во время выполнения упражнения вам нужно подтянуть правый локоть к левому колену, а правую ногу выпрямить.

Все это время руки нужно держать за головой. Задержитесь в позе и секунде, а затем вернитесь в исходное положение. Повторите ту же комбинацию с другой ногой.

Продолжайте чередовать ноги и произведите 15 повторений на каждую из них.

Увлечения пяток

Для этого упражнения вам нужно лечь на спину, а ступни прижать к земле. Руки держите по бокам. Голову и грудь нужно оторвать от пола и держать пресс напряженным. Не забывайте также о том, чтобы тянуться поочередно левой рукой к левой пятке и правой рукой – к правой. Во время выполнения движений не изгибайте тело, вместо этого задействуйте только пресс.

Обними коленей

Лягте на спину, ноги держите выпрямленными и приподнятыми над головой. Обе руки и ноги переместите так, чтобы они встретились над вашей талией. Напрягите пресс и медленно опуститесь в исходное положение контролируемым движением.

Сделайте 15 повторений. Если это кажется слишком сложным, вы можете обнимать колени во время выполнения упражнения.